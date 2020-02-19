Оборванные провода и заметенные трассы. Прогноз ЧС в Алтайском крае

Прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций на территории региона на 19 февраля передала пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В регионе сохраняется высокий риск техногенных пожаров, ДТП и происшествий на системах ЖКХ. Наибольшая вероятность возникновения возгораний существует в Волчихинском и Мамонтовском районах.

Ожидается повышенный риск ДТП, в том числе из-за сложных погодных условий: гололеда, осадков, снежных заносов и метели. Особенно осторожными нужно быть водителям на Чуйском тракте в Бийском и Косихинском районах, на автодороге А-322 в Алейском и Шипуновском районах, а также на дорогах в Заринском и Змеиногорском районах.

Кроме того, в связи с большим скоплением снега на крышах зданий возможно обрушение кровли, а также сход снежных и ледяных масс на людей и автомобили.

Из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 22 метров в секунду, возможны отключения электроэнергии из-за обрывов ЛЭП и аварий на трансформаторных подстанциях. В зоне особого риска находятся Краснощековский, Курьинский, Петропавловский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский и Чарышский районы.