"Красноярск стоит в дыму". Шнуров написал стихотворение про "черное небо"

Российский музыкант Сергей Шнуров в стихотворной форме прокомментировал режим "черного неба" в Красноярске.

К своему новому творению он прикрепил несколько сообщений сибиряков, которые просят его привлечь внимание властей к тяжелой экологической ситуации в городе.

Лидер "Ленинграда" не оставил без внимания просьбы поклонников своего творчества. Его стихотворный ответ в Instagram выглядит так:

"Я чего-то не пойму,

Тема всем неинтересна?

Красноярск стоит в дыму,

Люди пишут, мол (цензура) нам.

В новостях молчат. Ни строчки.

Ни полстрочки, даже мема.

Типа эти заморочки,

Чисто местная проблема.

Эти новости некрупны?

Темка так себе, слаба?

Ждут когда случатся трупы,

Вот тогда забьют в набат.

Да и то не очень сразу.

Срочно? Точка. Запятая.

Можем освещать заразу,

Только если из Китая".

С 14 февраля в Красноярске действует режим "черного неба". Это связано с неблагоприятными метеоусловиями, которые способствуют концентрации в воздухе вредных примесей. На время действия особого режима предприятиям рекомендовано снизить выбросы загрязняющих веществ.

Отметим, что Сергей Шнуров регулярно радует своих поклонников стихами в ответ на события, происходящие в том числе и в Сибири. Так, в июле 2019 года он в стихотворной форме высмеял решение властей не тушить почти 1,5 млн гектаров леса в труднодоступной местности сибирских регионов.