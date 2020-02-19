"Красноярск стоит в дыму". Шнуров написал стихотворение про "черное небо"

Российский музыкант Сергей Шнуров в стихотворной форме прокомментировал режим "черного неба" в Красноярске.
К своему новому творению он прикрепил несколько сообщений сибиряков, которые просят его привлечь внимание властей к тяжелой экологической ситуации в городе.
Лидер "Ленинграда" не оставил без внимания просьбы поклонников своего творчества. Его стихотворный ответ в Instagram выглядит так:
"Я чего-то не пойму,
Тема всем неинтересна?
Красноярск стоит в дыму,
Люди пишут, мол (цензура) нам.
В новостях молчат. Ни строчки.
Ни полстрочки, даже мема.
Типа эти заморочки,
Чисто местная проблема.
Эти новости некрупны?
Темка так себе, слаба?
Ждут когда случатся трупы,
Вот тогда забьют в набат.
Да и то не очень сразу.
Срочно? Точка. Запятая.
Можем освещать заразу,
Только если из Китая".
С 14 февраля в Красноярске действует режим "черного неба". Это связано с неблагоприятными метеоусловиями, которые способствуют концентрации в воздухе вредных примесей. На время действия особого режима предприятиям рекомендовано снизить выбросы загрязняющих веществ.
Отметим, что Сергей Шнуров регулярно радует своих поклонников стихами в ответ на события, происходящие в том числе и в Сибири. Так, в июле 2019 года он в стихотворной форме высмеял решение властей не тушить почти 1,5 млн гектаров леса в труднодоступной местности сибирских регионов.
Комментарии
Там туман был по всем погодным сайтам.
Про тяжелую ситуацию раздули активисты, как обычно. Было превышение в/в в связи с сильным туманом.
Сегодня там уже метель и ветер. Шнур опоздал.
19.02.2020 11:42
- гость -
Когда ты понял, что с тобой что-то не так?