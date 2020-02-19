Четыре человека пострадали в ночном ДТП в Барнауле

Серьезное ДТП произошло в ночь на 19 февраля в Барнауле. Авария случилась на пересечении улиц Матросова и Колесной.

Столкнулись Mazda 6 под управлением 40-летнего водителя и ВАЗ-21011, за рулем которого находился 35-летний мужчина.

В результате ДТП травмы получила 44-летняя пассажирка иномарки. В "копейке" пострадали двое парней 20 и 25 лет, а также 17-летняя девушка. Всех отвезли в больницу, оказали медпомощь, госпитализация никому не понадобилась, сообщают в отделе пропаганды городской ГИБДД.

Как уже сообщал amic.ru, сегодня в Алтайском крае возможен рост количества ДТП. Виной тому сложные погодные условия: гололед, осадки, снежные заносы и метели. Особенно осторожными нужно быть водителям на Чуйском тракте в Бийском и Косихинском районах, на трассе Барнаул – Рубцовск в Алейском и Шипуновском районах, а также на дорогах Заринского и Змеиногорского районов.