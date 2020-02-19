Карантин закончился. Барнаульцы возвращаются домой из Тюмени

144 человека, в том числе девять барнаульцев, эвакуированные из Китая, возвращаются домой из тюменского санатория "Градостроитель". Карантин для них закончился, заболевших коронавирусом нет.

По словам начальника департамента здравоохранения Тюменской области Инны Куликовой, в среду, 19 февраля, все покинут санаторий, сообщает "Политика сегодня".

Как уже писал amic.ru, 128 россиян и 16 граждан СНГ доставили из провинции Хубэй в Тюмень самолетами ВКС РФ в начале февраля.

На данный момент жертвами заболевания стали более двух тысяч человек, свыше 74 тысяч заражены. В тяжелом состоянии находятся почти 12 тыс. жителей.

Вспышку нового вида коронавируса (COVID-2019) зафиксировали в Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах.