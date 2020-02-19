Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин "бессовестным народом"

Протоиерей Дмитрий Смирнов обеспокоен тем, что российские мужчины, по его словам, "не выполняют роль главы семейства" и "стали национальной катастрофой". Об этом он заявил журналистам в пресс-центре НСН.
"Они бросают своих подруг, лучшие годы жизни их они пожирают, – цитирует Смирнова РИА "Новости". – Это вообще бессовестный народ из маменькиных сынков".
Так священнослужитель ответил на критику за сравнение живущих в гражданском браке женщин с "бесплатными проститутками". Он уточнил, что не желал никого оскорбить, но от своих слов не отказался, так как выпад был направлен как раз против обижающих их мужчин.
"Проблемы у нас в мужчинах. Каждая женщина нормальная, она мечтает о настоящем рыцаре", – подчеркнул служитель церкви.
Ранее РПЦ извинилась за слова Смирнова о россиянках, уточнив, что это было "из благих побуждений, желая привлечь внимание общественности к теме защиты брака и семьи".
Комментарии
Кто ещё, кроме батюшки, правду скажет?
Есть и бабы тварюги и мужики козлы. Это не забор - одной краской не покрасишь
Вроде бы старый человек, а все как флюгер)))
Про баб брякнул (проститутки), ему от начальства прилетело по шапке))
Тогда он давай про мужиков) мол бабы то у нас хорошие, это от мужиков все беды)
Протоиерей, прости Хоспади, надо бы какую то одну позицию занимать, а не как некоторые с пониженной социальной ответственностью)
чОт поддостал уже этот поп...
То ли из него старческое дерьмо уже лезет.... то ли просто весна скоро, обострение...
во как поп в полете переобулся)) с одной позиции на другую )))
19.02.2020 11:21
- гость -
Ничего из него не лезет. Просто обиженный "Интерфакс" зачем то выложил в новости его житейский разговор.
Производители попкорна щаз приподымутся. Интересно, они ему приплачивают, чтобы какашки на вентилятор набрасывал?
Хотелось бы, чтобы общество почаще обращало свое внимание в сторону евангельских церквей.
Из-за неглсного сговора РПЦ и власти, евангельские церкви полностью игнорятся в медийном пространстве. Тем не менее, как гласит старая истина - всё познается в сравнении. Давайте посравниваем, может тогда и откроется, чей король действительно "голый".
а этот поп вкурсе, что с работой в рaшке полная жoпа? Чтобы быть не "бессовестным народом" нужно иметь для этого вначале возможность, а оно всё упирается,для основной массы в то, что какбы заработать, чтобы хоть самому хватило