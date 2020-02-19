Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин "бессовестным народом"

Протоиерей Дмитрий Смирнов обеспокоен тем, что российские мужчины, по его словам, "не выполняют роль главы семейства" и "стали национальной катастрофой". Об этом он заявил журналистам в пресс-центре НСН.

"Они бросают своих подруг, лучшие годы жизни их они пожирают, – цитирует Смирнова РИА "Новости". – Это вообще бессовестный народ из маменькиных сынков".

Так священнослужитель ответил на критику за сравнение живущих в гражданском браке женщин с "бесплатными проститутками". Он уточнил, что не желал никого оскорбить, но от своих слов не отказался, так как выпад был направлен как раз против обижающих их мужчин.

"Проблемы у нас в мужчинах. Каждая женщина нормальная, она мечтает о настоящем рыцаре", – подчеркнул служитель церкви.

Ранее РПЦ извинилась за слова Смирнова о россиянках, уточнив, что это было "из благих побуждений, желая привлечь внимание общественности к теме защиты брака и семьи".