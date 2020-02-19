Алтайский депутат будет править Конституцию России

Депутата Госдумы от Алтайского края Даниила Бессарабова избрали заместителем председателя комитета по государственному строительству и законодательству. Решение приняли на пленарном заседании Госдумы, которое состоялось накануне, 18 февраля. Бессарабов получил большинство голосов.
Напомним, именно этот комитет сейчас занимается поправками в Конституцию, за которые россияне будут голосовать, предположительно, 22 апреля 2020 года.
Среди возможных изменений в Основном законе страны – расширение полномочий Госдумы, приоритет российского законодательства над международным правом. Предложения продолжают поступать.
Россияне смогут проголосовать сразу против всех предложенных изменений.
Комментарии
Что, только такие остались?
Почище никого уже не осталось.
Видать, дела у них совсем плохи.
ну щас Данька нагосстроит и назаконодательствует...
Да уж)))
Получается, я практически с Путиным знаком)
Через Даню, естественно)
Дань, ты давай там, не подкачай нас с тобой)))