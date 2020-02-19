Дибров рассказал о самочувствии после госпитализации

Известный российский журналист Дмитрий Дибров прокомментировал РИА "Новости" слухи о своей госпитализации.

Он опроверг, что пережил приступ эпилепсии. Инсульта тоже не было, уточнил 60-летний телеведущий.

По его словам, он просто потерял сознание. Поэтому врачи решили тщательно обследовать состояние его здоровья. Они сделали МРТ и кардиограмму.

"Все хорошо. Остаюсь в больнице, ну надо уж на всякий случай. Так сказать, витаминов пропить", – сказал Дибров, уточнив, что скоро отправится домой.

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что журналиста экстренно госпитализировали из московского кинотеатра.