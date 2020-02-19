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Уголовное дело из-за жестокого обращения с животными в приюте возбудили на Алтае

, ИА "Амител"
С заявлением обратился волонтер
Фото: Vrubcovske.ru

Фото: Vrubcovske.ru

Уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными" возбудили в Рубцовске. Поводом стало заявление одного из волонтеров.

Ранее в соцсетях появилась критика местного приюта для бездомных животных "Алиса". Интернет-пользователи утверждали, что собаки недоедают и болеют из-за ненадлежащего ухода. Горожане стали поговаривать о скором закрытии приюта.

Как сообщают "Вести Алтай", власти Рубцовска хотели продлить на нынешний год контракт с "Алисой" на отлов бездомных животных, однако в последний момент от этого отказались сами волонтеры. Причем сделали это без объяснения причин.

Сейчас готовится новая документация. Ее разместят на интернет-площадке для проведения конкурса. При этом власти подчеркивают, что кроме "Алисы", организаций, которые бы удовлетворяли требованиям федерального законодательства на отлов бродячих собак, в городе нет.

Отмечается, что найти новую организацию, которая займется отловом, администрация сможет не раньше марта. А если процедура затянется, то около 200 постояльцев приюта "Алиса" окажутся на улице.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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