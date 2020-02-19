В Алтайском крае перекрыли две трассы из-за метели

В Алтайском крае из-за сложных метеоусловий утром 19 февраля закрыли для движения две трассы.

Как сообщает "Алтайавтодор", автодорогу Юдиха – Тюменцево – Баево – Александровка – Верх-Суетка – Знаменка – Славгород перекрыли на участке от села Нижняя Суетка до поворота на поселок Ильича.

По информации ГИБДД Рубцовска, аналогичную меру приняли на трассе Рубцовск – Змеиногорск. Ограничение распространяется на все виды транспорта.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС России предупредила, что метель вернется снова на этой неделе. Водителям рекомендуют не отправляться в дальние поездки.