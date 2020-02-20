"Суровые суши" для настоящих мужчин: рецепт салата на 23 Февраля

Накануне Дня защитника Отечества важно не только купить подарки своим мужчинам, но и продумать праздничный стол. В голове каждой хозяйки вертится миллион вопросов: чем удивить, что новенького приготовить и где купить качественные и свежие продукты? Что касается последнего, то смело идите на фермерский рынок "Город-огород". Там можно купить все, что нужно для вкусного обеда или ужина. А вот что приготовить... Ловите рецепт классного слоеного салата "Русские суши" от "Яств Сибири". Он сытный, вкусный и просто готовится. К тому же, "Яства Сибири" в преддверии 23 Февраля дарит скидку 20% на всю икру.

Ингредиенты на четыре порции:

отварной рис – 0,5 стакана

слабосоленый лосось – 350 г

уксус рисовый – 25 мл

лист нори – 3 шт.

огурец свежий – 1 шт.

сыр "Филадельфия" или творожный

кунжут по вкусу

соль – 1/4 ч.л.

сахар – 1/4 ст. л.

Как готовить?

Этот салат готовится слоями, которые можно менять местами, фантазируя и добавляя свое видение.

1. Сварите рис для суши по инструкции на упаковке, добавьте к нему уксус, соль и сахар, затем перемешайте и дайте остыть.

2. Нарежьте слабосоленый лосось кусочками.

3. Порежьте огурец на тонкие полоски.

4. Возьмите листы нори и при помощи ножниц разрежьте по размеру тарелки. Далее положите его на блюдо шероховатой стороной вверх.

5. Смочите водой руки, возьмите рис и положите его тонким слоем на лист нори.

6. Рис смажьте творожным сыром.

7. И положите сверху огуречные полоски.

8. Берем свежую слабосоленую рыбку и выкладываем следующий слой салата.

Повторите слои так, чтобы между ними оказалось три листика нори. Посыпьте кунжутом. Салат готов!

Выбор продуктов

Качественные продукты лучше всего покупать в проверенных магазинах и на рынках. Например, фермерские лавки "Город-огород" предлагают огромное количество свежих продуктов от фермеров Алтайского края, проверенных поставщиков и производителей. Здесь есть все что нужно: мясо, рыба, овощи, фрукты, большой ассортимент сыров, а также кондитерские изделия, сиропы, бальзамы, мед, орехи, травяные чаи и многое другое.

Рыбный отдел "Яства Сибири" славится качественной и свежей рыбкой на любой вкус. Компания коптит и вялит рыбу без красителей и добавок, использует только натуральную ольховую стружку. Здесь также можно купить икру и морепродукты, рыбные пресервы и полуфабрикаты. Для подписчиков действует скидка 7%, кроме акционных позиций. Работает доставка по городу.

"Город-огород" находится в ТРЦ "Праздничный", что позволяет жителям легко совершать все покупки в одном месте.

Тем, кто желает стать одним из продавцов, предлагаются комфортные условия: отдельные холодильные камеры для разных групп продуктов, витрины средней и низкой температуры, удобная разгрузка товара.

Фермерский рынок "Город-огород"

ТРЦ "Праздничный"

ул. ​Балтийская, 16, ​1 этаж, правое крыло

Тел.: 60-30-58; 8-913-247-50-50