Пиар-менеджер Бузовой опроверг слухи о ее прыжке со сцены в толпу

Представитель Ольги Бузовой прокомментировал сообщения СМИ о том, что певица на концерте в Брянске прыгнула со сцены, но ее никто не поймал, сообщают "Брянские новости".

Пиар-менеджер Антон Богославский назвал информацию недостоверной. По его словам, артистка не смогла бы совершить такой трюк, даже если бы захотела.

"Ольга выступала в Брянске в цирке. Вы представляете цирк? Знаете его конфигурацию? Как она могла прыгнуть в зал с арены, когда зал в цирке идет вверх?" – заявил Богуславский.

По его словам, появившаяся позднее фотография с синяками – это чей-то умышленный вброс, вводящий людей в заблуждение.

Снимок "совершенно старый" – он был сделан, когда Бузова выступала с шоу-балетом "Тодес", заявил Богославский.