Власти одобрили продажу аэропорта Барнаула за 600 миллионов рублей

Компания "Новапорт" построит новый терминал в аэропорту Барнаула к лету 2023 года. Затраты оцениваются в 3 млрд рублей. Об этом стало известно в среду, 19 февраля, на заседании правительства Алтайского края.
Для продажи аэропорта дополнительно будет выпущено 300 тысяч акций. Их и продадут инвестору – компании "Новапорт" – за 600 миллионов рублей. При этом власти оставят себе блокирующий пакет: 25% плюс одну акцию. Если "Новапорт" не выполнит свои обязательства (реконструкция аэропорта и увеличение пассажиропотока), их акции край выкупит обратно, но уже за 300 тысяч рублей.
Ближайшие полгода уйдут на составление инвестиционных соглашений для продажи. В это время специалисты подготовят проект. Строительство займет три года.
На первом этапе возведут терминал для внутренних рейсов общей площадью 8 тыс. квадратных метров. На втором этапе построят международный терминал и реконструируют уже существующий.
Как уже сообщал amic.ru, ранее краевые власти одобрили продажу контрольного пакета акций авиапредприятия "Алтай" компании "Новапорт". Сегодня доля администрации – 52%.
"Новапорт" владеет несколькими крупными аэропортами страны, включая Толмачево.
Комментарии
Модест Индустриальный Аэропорт
Что дальше?
Мне кажется, что это все от варягов
А бетонные надолбы продают
да и пёс с ним
А бетонные надолбы продают
нет, только выдолбы
Следующие...на аукцион...тюрьмы, колонии, поселения...
ну, губер же сразу сказал, как к власти пришёл, что у нас в крае подозрительно много гос предприятий ещё никому не продано, не порядок, мол - всё распродать...
А как такая идея. Специально не дать им разными придирками во время провести реконструкцию и за бесплатно обратно отжать акции.
Вы интересные люди)
На нормальный порт нужны:
1) инвестиции
2) компетенции по управлению (люди, опыт)
Одного без другого не бывает. Если дают деньги, то и будут управлять.
Если сравнить Толмачи и Титова, то всем понятно кто аутсайдер.
И если Новапорт сделает из Титова Толмачи, то я уже буду несказанно рад)
Я вообще не понимаю вашего баттхерта по поводу порта: вы когда прилетаете в Шереметьево или Домодедово, вы испытываете неудобства, от того что ими управляют частники, а не местная власть? Нет. Там все цивильно. Что в Барнауле то не так должно случиться?
Всё, хана аэропорту. Два-три рейса в день летают, билет станет ещё дороже, т. к. деньги вложенные в аэропорт, добавят в аэропортовое обслуживание прилетающих самолётов
Большинство жителей Алтая не против изменений. Но волнуют два вопроса: на момент реконструкции будет аэропорт работать? Если нет, будет ли адекватная по цене и расписанию доставка в Нск Толмачево? И купят ли наконец-то цивилизованную ленту выгрузки багажа из самолета (а не кидать багаж в кузов автомобиля возле самолета)?
Петрович, огласи чаевые, не ломайся.
уже давно понятно для чего начинают банкротить гос предприятия, чтобы купить их по дешовке и государству отстегнуть по минимуму. И тут они из нерентабельных одним махом превращаются в прибыльные.