Власти одобрили продажу аэропорта Барнаула за 600 миллионов рублей

Компания "Новапорт" построит новый терминал в аэропорту Барнаула к лету 2023 года. Затраты оцениваются в 3 млрд рублей. Об этом стало известно в среду, 19 февраля, на заседании правительства Алтайского края.

Для продажи аэропорта дополнительно будет выпущено 300 тысяч акций. Их и продадут инвестору – компании "Новапорт" – за 600 миллионов рублей. При этом власти оставят себе блокирующий пакет: 25% плюс одну акцию. Если "Новапорт" не выполнит свои обязательства (реконструкция аэропорта и увеличение пассажиропотока), их акции край выкупит обратно, но уже за 300 тысяч рублей.

Ближайшие полгода уйдут на составление инвестиционных соглашений для продажи. В это время специалисты подготовят проект. Строительство займет три года.

На первом этапе возведут терминал для внутренних рейсов общей площадью 8 тыс. квадратных метров. На втором этапе построят международный терминал и реконструируют уже существующий.

Как уже сообщал amic.ru, ранее краевые власти одобрили продажу контрольного пакета акций авиапредприятия "Алтай" компании "Новапорт". Сегодня доля администрации – 52%.

"Новапорт" владеет несколькими крупными аэропортами страны, включая Толмачево.