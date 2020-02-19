СКР расследует гибель экс-главы Минздрава Омской области

Бывшего главу Минздрава Омской области Юрия Ерофеева нашли мертвым под перевернувшимся снегоходом, сообщает ТАСС.

По факту гибели 55-летнего чиновника следователи регионального СУ СКР проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства гибели мужчины.

Юрий Ерофеев занимал должность министра здравоохранения региона с 2008 по 2012 год. До этого руководил областным управлением Роспотребнадзора.

Как уже писал amic.ru, ранее скончался другой представитель медицинского сообщества Сибири. Главный врач рубцовской городской больницы № 1 Игорь Данилюк умер в возрасте 44 лет во время отдыха во Вьетнаме.