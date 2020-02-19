Ход конем. Главу села в Алтайском крае осудили за продажу шахматного клуба

Суд признал бывшего главу администрации поселка Степное Озеро виновным в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Установлено, что в 2015-2016 годах чиновник продал муниципальную недвижимость по явно заниженной стоимости.

Так, здание шахматного клуба ушло за 154 тысячи рублей, хотя его рыночная стоимость оценивалась более чем в один миллион рублей.

Здание администрации Степноозерского поссовета продали за полтора миллиона рублей при реальной цене более чем в четыре миллиона.

Суд приговорил бывшего чиновника к двум с половиной годам условно. Отмечается, что сам он своей вины не признал.