Алтайские "моржи" завоевали два десятка медалей в Словении

20 медалей различного достоинства завоевали алтайские спортсмены на чемпионате мира по плаванию в ледяной воде, завершившемся в Словении. В соревнованиях участвовали 1200 спортсменов из 40 стран.

Самую большую коллекцию наград собрал барнаулец Олег Чекушкин. Он победил в заплыве на 100 метров, а также завоевал три серебряные и четыре бронзовые медали на других дистанциях.

Среди женщин Марина Исаева заняла первое место на двухсотметровке и показала второй и третий результаты еще в двух заплывах.

Шесть наград различного достоинства завоевал еще один барнаулец Александр Зеленецкий.

Всего на счету алтайских "моржей" две золотые, пять серебряных и 13 бронзовых медалей.