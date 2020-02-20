Ищи шифр на бутылке: читаем символы и знаки

Чтобы понять суть продукта, можно обратить внимание на зашифрованные знаки и символы на бутылке, а не читать под лупой мелкий убористый шрифт на обороте. Компания "Бочкари" на бутылке безалкогольного пива Weiss Berg графически показала всю основную информацию. Ловите подсказки, чтобы правильно ее расшифровать:

название Weiss Berg в переводе с немецкого – "белая гора". Визуально вершину горного пика демонстрирует остроконечная форма бутылки;

дизайн этикетки исполнен в минималистичной европейской манере, без мелких деталей и излишеств – намек на немецкие технологии;

на поверхности бутылки рельефное изображение колоса – указание на пшеничный солод (основное сырье для приготовления сорта);

главные цвета этикетки – белый, серебро, светло-голубой (оттенки сияющих заснеженных гор Алтая, родины сорта);

красивые сплетения узора, опоясывающие рельефом основание бутылки, – национальный алтайский орнамент, изображающий легенду о главных реках края – Бии и Катуни. В основе сорта – вода талых ледников Алтая.

Дизайн бутылки и этикетки полностью отражает суть продукта: место происхождения, сырье и традиции приготовления. Кстати, упаковка пива Weiss Berg 0% признана лучшей на международном конкурсе "ПродЭкстраПак – 2020".

Как варят безалкогольное пиво Weiss Berg?

Уникальность технологии производства Weiss Berg в том, что пивовары не удаляют спирт после брожения. Готовый сорт сразу отправляется на розлив, а содержание алкоголя при этом не более 0,5%. Это ноу-хау отмечено наградой конкурса "Инновационный продукт "Продэкспо" за применение новейших биотехнологий в приготовлении пшеничного безалкогольного пива.

Благодаря им вкус Weiss Berg 0% цельный, гармоничный, отличается исключительной мягкостью и свежестью, в сопровождении цитрусовых ноток и кориандра. Этот вкус оценили и члены профессионального жюри дегустационного конкурса "Продэкспо", где сорт получил золотую медаль. Кроме того, Weiss Berg безалкогольное награжден дипломом и золотой медалью на конкурсе "Лучший продукт".