Экс-начальника алтайской ж/д станции оштрафовали за взятку

Локтевский районный суд Алтайского края вынес приговор бывшему руководителю ж/д станции Локоть, сообщила amic.ru cтарший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению Оксана Горбунова.

Экс-начальника признали виновным во взятке и приговорили к 400 тысячам рублей штрафа.

Следователи выяснили, что в октябре 2019 года должностное лицо обратилось к бизнесмену с предложением за вознаграждение ускорить пропуск вагонов в Казахстан.

Предприниматель через посредника выплатил железнодорожнику 122 тысячи рублей. В момент передачи денег сделку пресекли сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.