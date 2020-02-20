Минтранс не выделил Барнаулу денег на ремонт ВПП аэропорта. Что это значит?

Аэропорт Барнаула не вошел в федеральную программу Минтранса для возможного получения средств на реконструкцию взлетно-посадочной полосы. В последний раз ВПП ремонтировали в 1998 году, и для приведения ее в порядок необходимо около 2,5 миллиарда рублей. Объект находится в федеральной собственности. Об этом сообщил в ходе заседания правительства края гендиректор компании "Новапорт" Сергей Рудаков.

По его словам, в 2023 году будет с помощью частных инвестиций построен новый терминал площадью 8 тысяч квадратных метров для внутренних перелетов. На эти работы уйдет около 3 миллиардов рублей. После этого акционерное общество проведет допэмиссию и выпустит дополнительно 300 тысяч акций, которые выкупит инвестор — компания "Новапорт". При этом правительство края блокирующий пакет: 25% плюс одна акция останется у правительства края. После того как будет построен новый терминал, собственники намерены реконструировать существующий и возвести здание для международных рейсов. Однако взлетная полоса находится в федеральной собственности.

"К сожалению, аэропорт Барнаула не попал в федеральную программу до 2024 года. Это значит, что от первого лица региона нужно поднимать этот вопрос на федеральном уровне", – обратился Сергей Рудаков на заседании к губернатору Виктору Томенко.

Высока вероятность, что в 2023 году после строительства нового терминала у федеральных структур не будет иного выхода, как выделить деньги на реконструкцию полосы.

В ноябре 2019 года экс-министр труда России Максим Топилин приезжал в Барнаул и сообщил, что федеральные власти готовы выделить деньги на реконструкцию. Однако этого не произошло.

Сейчас возможны два варианта ремонта: либо закрывать воздушные ворота на год или большее количество времени, разрушать старую полосу и менять всю коммуникацию, либо строить вторую рядом.

Власти региона предпочитают строить новую полосу. Приблизительная стоимость работ может составить более 2 млрд рублей. Если не начать сейчас, то нынешние полосы к 2024 году могут выработать свой ресурс. В последний раз капитальный ремонт производился в 1998 году и после этого они пережили уже два нормативных срока работы.

Летное поле, на котором расположена ВПП, находится в федеральной собственности. Авиапредприятие "Алтай" использует его на условиях аренды – может осуществлять только текущий ремонт.