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Запрет на выезд: как аукнутся неплательщикам долги за электроэнергию

, ИА "Амител"
Более 90% должников Барнаульской горэлектросети не могут покинуть пределы страны

Такая "мелочь", как долг за свет может существенно усложнить жизнь недобросовестным пользователям электроэнергии. Их ждут дополнительные расходы, риски остаться без имущества и другие неприятности. Руководитель группы по работе с дебиторами Барнаульской горэлектросети Оксана Пучкина в прямом эфире на радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказала, как неоплаченные счета за электричество могут помешать уехать за границу, когда должники Барнаульской горэлектросети попадают в списки невыездных граждан и что нужно предпринять, чтобы обезопасить себя от возникновения подобных проблем. Самые важные фрагменты интервью предлагаем читателям amic.ru.

– Оксана Николаевна, из-за какого долга за электроэнергию могут не выпустить за границу?

– Для начала давайте разберемся, когда у абонента начинает формироваться долг. Он появляется, если потребитель не оплатил использованную электроэнергию до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Уже с 11 числа такой абонент относится к категории должников и к нему применяется комплекс мер, в том числе ограничение на выезд за пределы Российской Федерации. Запрет на выезд используют судебные приставы в рамках исполнительного производства, когда задолженность за свет превышает 10 тысяч рублей. Они готовят документы и направляют их в службу пограничного контроля, после чего выезд должнику за пределы страны блокируют по всем направлениям и на всех видах транспорта. Эта система давно налажена, и отслеживание должников ведется всегда эффективно. Например, у нас был случай, когда гражданин К., имея задолженность за свет в размере 18 тысяч рублей, на автобусе направился в Республику Казахстан. Но пересечь границу ему не позволили, он вынужден был вернуться в город и заплатить за электроэнергию. Только после этого он смог продолжить свое путешествие. Такая же история может возникнуть во время регистрации на рейс. Неплательщика просто не станут регистрировать на самолет, и отдых будет испорчен.

– Я видела такое в аэропорту. Люди, которые передо мной проходили регистрацию были вынуждены вернуться домой. Это потеря финансов, времени и, конечно, очень обидно. Как потребитель сейчас может узнать о том, что он попал в списки невыездных?

– Более 90% наших должников ограничены в выезде за пределы РФ. Поэтому прежде чем планировать поездку, мы рекомендуем обратиться в Барнаульскую горэлектросеть, чтобы узнать о наличии задолженности. Можно подойти в офисы компании или выяснить это дистанционно через личный кабинет на сайте БГЭС (bges.ru).

Кроме того, в интернете на сайте Федеральной службы судебных приставов oplata-fssp.ru можно проверить сведения о себе в банке данных исполнительных производств. Если фамилия в базе данных есть и сумма долга превышает 10 тысяч рублей, то в этом случае можно не сомневаться в том, что выезд за пределы РФ закрыт.

– Какая категория граждан чаще всего попадает в такие истории?

– Самые разные категории граждан оказываются в подобных ситуациях. Так, вполне благополучная барнаульская семья собиралась полететь на море и отдохнуть, но за задолженность перед Барнаульской горэлектросетью в размере 216 тысяч рублей выездным оказался только ребенок. Поездка была сорвана, но долг погашен оперативно.

Одна гражданка при наличии задолженности в размере 38 тысяч рублей планировала поездку в Европу и оформляла шенгенскую визу. При оформлении ей сообщили, что у нее ограничение на выезд за пределы России. Она приехала в офис, погасила задолженность и только тогда смогла продолжить оформление документов.

Был в моей практике должник, у которого задолженность составляла порядка 50 тысяч рублей. Он несколько месяцев ее не оплачивал, сумма росла. Денежных средств на его счетах не было, но в один день он пришел в кассу и заплатил всю сумму, объяснив, что ему срочно нужно уехать из страны, а судебный пристав ему на приеме сказал, что из-за долга за свет он не сможет пересечь границу.

– Сколько времени требуется, чтобы урегулировать проблему с запретом? Как это можно сделать оперативно?

– Такой вопрос не решится в течение нескольких часов, потребуется несколько дней. В случае оплаты абоненту нужно получить справку о погашении задолженности, предъявить ее в службу судебных приставов. После чего судебный пристав рассмотрит представленные документы и примет решение о том, можно ли снять запрет на выезд. При положительном результате будет подготовлено постановление и направлено в пограничные службы. На месте эту проблему решить нельзя. Поэтому нужно заранее оценить риски и своевременно погасить долги за электроэнергию. Сейчас много дистанционных способов оплаты, которыми можно воспользоваться. Например, через ЛК компании, Сбербанк-онлайн, систему "Город" или ГИС ЖКХ.

– Какие еще эффективные способы вы применяете в работе с неплательщиками?

– В числе эффективных способов работы с неплательщиками – отключение электроэнергии, наложение ареста на имущество должника, его счетов и сделок, начисление пеней. Отмечу, что чем больше сумма задолженности, тем больше размер неустойки у должника. Пени начисляются на сумму задолженности каждый день. С 31 дня просрочки их размер составляет 1/300 ключевой ставки Центробанка, с 91 дня – 1/130. Это значительные дополнительные расходы, и они стимулирует должников к своевременному расчету. Все меры предусмотрены законодательством и применяются до полного погашения задолженности.

Беседовала Ася Хлыновская


Комментарии

25.02.2020 08:15
Поезд

ОМСК-ОМСК))

25.02.2020 08:21
- гость -

Если будет бздэс была человеком то именно так бы и выглядела

25.02.2020 08:48
- гость -

Пошли с чубайсом в одно место

25.02.2020 08:55
- гость -

То-то должники разъезжались

25.02.2020 10:54
- гость -

Почему бы должников просто не расстреливать? мы живем в прекрасной стране, где электричество дороже чем в европе(при соотношении зп/расходы), российский бензин в казахстане дешевле, почти на 15 рублей, и все должны и должны платить дяде? с нетерпением жду время, когда с дяди начнут спрашивать...

25.02.2020 10:57
- гость -

А на Украине снизили цену на газ для населения

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