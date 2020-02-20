Пальто за 49 рублей: где найти любимые бренды по низким ценам

Индустрия моды ежегодно производит тонны одежды. Но большинство этих вещей не перерабатывается, а уходит прямиком на свалку. Выход есть – это круговорот вещей через секонд-хенды. Там можно сдать или купить одежду, которая не подошла или просто оказалась ненужной. Но это не означает, что она плохая. Это означает лишь то, что кому-то другому эта вещь сейчас нужнее и больше подходит.

По такому принципу работает социальный благотворителей магазин Charity Market. Но его отличие от обычного секонд-хенда в том, что вся прибыль идет на помощь семьям благотворительного фонда "Облака". Получается, клиенты магазина не только дают вторую жизнь ненужным вещам, но и помогают тем, кто остро в этом нуждается.

Внедрение социальных магазинов много лет практикуют зарубежные и российские благотворительные команды. В Лондоне уже 20 лет существует Balham BHF Shop. Он был создан общественной организацией по предупреждению сердечно-сосудистых заболеваний, чтобы сотрудники фонда Balham Heart Foundation имели возможность постоянно работать над проектом, читать лекции и издавать книги по предупреждению инфаркта, гипертонии и других заболеваний сосудов и сердца. Все вырученные средства идут на поддержку работы фонда.

В России один из таких крупных магазинов – "Спасибо" – за девять лет работы перечислил на счета благотворительных фондов 24,2 миллиона рублей. Первыми помощь от социального магазина получили благотворительная организация РБОО "Ночлежка" и фонд помощи детям с пороком сердца "Детские сердца". Сейчас их список расширяется.

За 18 месяцев работы социальный магазин Charity Market перечислил в фонд "Облака" более 900 тысяч рублей. Это большая поддержка программам фонда.

Чтобы помочь женщинам и детям, оказавшимся в сложной ситуации, "Облака" запускают распродажу в Charity Market – все вещи по 49 рублей. Ведь впереди весна, и хочется порадовать себя новыми струящимися платьями или стильными кардиганами.

По 49 рублей здесь можно приобрести не только повседневный трикотаж, но и верхнюю одежду, такую как пальто или пуховик. Эту волшебную распродажу секонд-хенд проводит в последние выходные каждого месяца на протяжении полутора лет, тем самым давая возможность горожанам приобрести одежду любимых брендов по низким ценам. В коллекции на распродажу входят все категории одежды и обуви для любого возраста – от 0 до 50 и старше.

В этом месяце дни грандиозной распродажи выпадают на 22-23 февраля. Фонд "Облака" приглашает вас посетить Charity Market по адресу пр. Социалистический, 59 (вход с ул. Партизанской) и сделать доброе дело всего за 49 рублей.

Специально для читателей amic.ru действует промокод Amic. По условиям промокода вы можете получить любую вещь из новой коллекции (не участвующей в распродаже) стоимостью не более 199 рублей в подарок. Этот промокод можно использовать с 21 по 23 февраля.