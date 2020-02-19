Барнаул продолжает бороться за звание лучшего города России

Голосование в проекте "Город России – национальный выбор" продолжается. Цель проекта – узнать, какой город самый красивый и узнаваемый. Голосование продлится до конца 2020 года.

Барнаул сейчас находится на 10-й строчке. За столицу Алтайского края отдали голоса чуть более семи тысяч человек.

Лидирует Смоленск, у него свыше 36 тысяч голосов. На втором месте Владимир, который отстает от первого места на несколько сотен голосов. Замыкает первую тройку Севастополь с показателем 25 тысяч голосов.

Проголосовать за Барнаул можно здесь.

Напомним, что по итогам 2019 года Барнаул занял лишь 61-е место, набрав 2338 голосов. Победителем стали Чебоксары.