Барнаул продолжает бороться за звание лучшего города России

Голосование в проекте "Город России – национальный выбор" продолжается. Цель проекта – узнать, какой город самый красивый и узнаваемый. Голосование продлится до конца 2020 года.
Барнаул сейчас находится на 10-й строчке. За столицу Алтайского края отдали голоса чуть более семи тысяч человек.
Лидирует Смоленск, у него свыше 36 тысяч голосов. На втором месте Владимир, который отстает от первого места на несколько сотен голосов. Замыкает первую тройку Севастополь с показателем 25 тысяч голосов.
Проголосовать за Барнаул можно здесь.
Напомним, что по итогам 2019 года Барнаул занял лишь 61-е место, набрав 2338 голосов. Победителем стали Чебоксары.
Комментарии
Уже не смешно.
Смоленск очень зеленый город.
за Барнаул голосовать? а что взамен? тротуары почистят? или прорывы в порывах труб прекратят?
ОН ПАЛ, В НЕРОВНОМ БОЮ(
Вот построят новый аэропорт как в москве, тогда и будем первые. Особенно по уровню жизни.
Проголосовал за Смоленск. Наличие в этом списке остальных городов, кроме первых двух мест, просто недоразумение. Омск на восьмом месте, это вообще что?
Из новенького аэропорта будет удобно улетать отсюда, навсегда, с комфортом.
19.02.2020 15:00
- гость -
Скажешь когда полетишь - ускорение придадим, сможешь и без самолета лететь, в свою страну жопализию.
Какой же он лучший, если сплошной беспредел. Если готовы дома обрушать желая попилить бюджеты. Мое мнение.
Это голосование не имеет никакого смысла. Вы бы так против едра дружно голосовать выходили...
Ах да, там же выходить надо, а тут не отрывая зад от настженного места можно)))
19.02.2020 15:00
- гость -
С комфортом решил бежать?! "Белые" в свое время в Европу и без комфорта бежали, лишь бы удрать. Прижился значит как клещ, выбираешь еще.
Даже комментировать не хочется)))))))))))
Я думал от нашего края мы будем двигать Рубцовск, ну в крайнем случае наукоград Бийск.
Город, победивший в голосовании, автоматически становится столицей, а Москва становится провинциальной пердью.