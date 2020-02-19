Виктору Томенко представили нового начальника БЮИ

Новый начальник Барнаульского юридического института (БЮИ) полностью готов принять на себя руководство учебным заведением, заверил главу Алтайского края начальник Департамента госслужбы и кадров МВД России генерал-лейтенант Владимир Кубышко.

Во время встречи 18 февраля он подчеркнул, что кандидат юридических наук, доцент Дмитрий Проказин прошел всю необходимую подготовку и имеет все необходимые для новой должности навыки.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в этот же день руководителя представили коллективу БЮИ.

Дмитрию Проказину 43 года. Родился в Орловской области. Там же получил юридическое образование и начал заниматься преподавательской деятельностью.

В 2006 году завершил обучение в адъюнктуре Академии управления МВД России. С 2008 года в БЮИ руководил кафедрой организации деятельности ГИБДД. В 2014-м стал замначальника института по учебной работе.