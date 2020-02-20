Крупный ТЦ приглашает барнаульцев отпраздновать День защитника Отечества

В День защитника Отечества, 23 февраля, торгово-развлекательный центр "Пионер" приглашает всех на праздник.
Гостей ждет концертная программа, выступления творческих коллективов города, спортивные состязания от спортивного клуба "Рельеф", розыгрыши призов и многое другое.
Праздник пройдет на четвертом этаже "Пионера", в зоне фуд-корта. Начало в 13:00.
Порадуйте себя и своих близких – проведите День защитника Отечества в семейном кругу или компании друзей.
До встречи в "Пионере"!
ТРЦ "Пионер"
Адрес: г. Барнаул, проспект Ленина, 102В
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