Крупный ТЦ приглашает барнаульцев отпраздновать День защитника Отечества

В День защитника Отечества, 23 февраля, торгово-развлекательный центр "Пионер" приглашает всех на праздник.

Гостей ждет концертная программа, выступления творческих коллективов города, спортивные состязания от спортивного клуба "Рельеф", розыгрыши призов и многое другое.

Праздник пройдет на четвертом этаже "Пионера", в зоне фуд-корта. Начало в 13:00.

Порадуйте себя и своих близких – проведите День защитника Отечества в семейном кругу или компании друзей.

До встречи в "Пионере"!

ТРЦ "Пионер"

Адрес: г. Барнаул, проспект Ленина, 102В

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