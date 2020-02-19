Барнаул признали городом, где сдавать маленькую квартиру не очень выгодно

Специалисты портала "Мир квартир" проанализировали крупнейшие российские города на предмет инвестиций в недвижимость. Аналитики рассматривали однокомнатные квартиры и студии площадью менее 32 квадратных метров.
Судя по результатам исследования, сдавать малогабаритную жилплощадь в Барнауле – не особо выгодное дело. Доходность от такой квартиры едва превышает 8%, а окупаться она будет 12 лет.
Самые доходные малогабаритки среди всех российских городов оказались в Череповце – почти 13% годовых, а окупятся вложения в такое жилье всего за 8 лет.
Москва за счет слишком высокой стоимости квартир оказалась на предпоследнем месте с доходностью 5,9% годовых. Покупка столичной малогабаритки под сдачу окупится за 17 лет.
Но дольше всего придется ждать жителям Владивостока – 19 лет, а доход хозяина составит 5,3%.
Комментарии
Так и есть. Возни только больше.
Доход на банковских депозитах 3-6 процентов
Норм у меня студия в центре за 5 лет окупилась.
Набрал в ипотеку несколько однушек, сдаю в аренду, ипотеку покрывают. На хлеб с маслом остается, что ещё для счастья надо