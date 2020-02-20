"Раут" и "Васабич": как и где производится уникальный элитный алтайский сыр

С 10 по 14 февраля предприятия Алтайского края принимали участие в крупнейшей выставке продуктов питания на территории России "Продэкспо-2020" при содействии Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства. Всего на коллективных стендах региона работали более 30 организаций, еще 13 компаний представляли свои товары на индивидуальных стендах. О том, как для алтайских бизнесменов прошла выставка, в программе "Тема дня" на радио "Эхо Москвы" рассказала коммерческий директор Новоалтайского маслосырзавода Татьяна Кочкина.

– У вас хорошие результаты выставки, и вы прямо в самый первый день заключили контракт на поставку своей продукции в Читу. Так ли это?

– Да, и это большая удача, так как в рамках подобных мероприятий все контрактные обязательства заключаются уже после того, как выставки прошли, по "теплой базе". У нас же случилось, что мы прямо в рамках выставки заключили контракт и буквально на днях уже отправили первую партию товара в Забайкалье.

– А как так получилось, что прямо в самый первый день, в чем секрет?

– Прежде всего, это, конечно, работа нашего коллектива, ну и плюс проявленный интерес со стороны нашего нового контрагента. Очень приятно, что на эту выставку в поисках новых продуктов приезжают люди даже из очень отдаленных регионов. Все для того, чтобы накормить свой район, свою область, свой регион и предоставить выбор покупателям.

– Завод – это бизнес семьи Газукиных. Он уникален тем, что построен с нуля на территории опережающего развития "Новоалтайск". Татьяна, расскажите, как появилась такая идея, как строили завод?

– Вы правильно сказали, это, прежде всего, семейный бизнес. Соответственно, идея создания такого предприятие возникла за семейным столом. Наше руководство решило, поскольку сырьевая база Алтайского края позволяет производить хороший и качественный продукт, выбрали элитный премиальный твердый сыр. Что касается постройки завода, то в 2016 году на территории зоны ТСР "Новоалтайск" было заложено строительство Покровской сыроварни. Но буквально в течение года завод был возведен с нуля, полностью оснащен абсолютно новым испанским оборудованием. Все монтажные работы производились уже в апреле 2018 года, а в июне-июле прошли пробные запуски. Запускал его тогда еще врио губернатора Виктор Томенко. Полноценно завод стал функционировать в августе. По сути, на рынке плотно работаем мы около 1,5 лет.

– Молодые на рынке и успешные!

– Да, мы позиционируем себя как компактное высокотехнологичное предприятие. На сегодняшний момент мы производим элитные твердые сыры авторских рецептур. На заводе есть лаборатория, в которой технологи успешно отрабатывают и вводят в производство новые виды сыра.

– Мне всегда интересен вопрос, как создается рецептура? Вот и один из наших гостей, Дмитрий Иванов, создатель сети "Грильница", рассказывал, как они с братом придумывали рецепт знаменитой шаурмы. Очень интересно как вы разработали рецепт уникального сыра? Кто участвовал в этом?

– Прежде всего, это работа наших гениальных технологов, директора по производству Елены Беловой. 90% успеха нашего продукта – это именно ее заслуга. Опыт Елены Геннадьевны, ее стремление к совершенству, любовь к заводу и коллективу помогает предприятию добиваться успеха. Она взяла на себя большую часть работ по проектированию, подбору персонала и оборудования. На сегодняшний момент у нас есть интересный продукт – сыр "Васабич". Это сыр с японской горчицей, которую мы добавляем на этапе сброса сырного зерна. Кстати, на сегодняшний момент в России нет аналогов нашему продукту.

– Зелененький такой?

– Да, и подтверждение тому золотая медаль, которую мы получили в номинации "Продукт года" в рамках проведенного недавно конкурса.

– С "Васабичем" понятно. Какие еще у вас есть сыры? С какими добавками?

– У нас очень активно вводится на рынок твердый сыр "Раут" – это наш фирменный продукт, ни на что не похожий, разработанный технологами нашего завода. Он состоит из линейки сыров: твердый классический, у которого свои тонкости рецептуры, и сыр с добавлением фермерского козьего и овечьего молока. В определенных дозировках мы добавляем к коровьему молоку фермерское козье и овечье, а затем получаем замечательный продукт, которым торгуем в одиннадцати регионах. Есть много положительных отзывов о нем, людям нравится. На выставке он-то и получил золотую медаль.

– Это несколько сыров в одном сыре, я правильно поняла?

– Нет, это линейка.

– Несколько вариантов, да?

– Да-да, это линейка сыров, которая подразумевает расширение. Мы открыты, мы можем вносить в сыр что угодно и делать его еще более вкусным.

– Понятно, что важна рецептура, но еще очень важный момент – сырье. Вы говорите про фермерское молоко. Где берете? И как контролируете качество?

– Источник сырья – это предгорье Алтая. По белку, по соматике – это самое хорошее молоко. Степное для наших твердых сыров не очень подходит. И нам приходится прилагать силы, что найти лучшее.

– Достаточно далеко везти сырье из предгорий Алтая.

– Да, из этого складывается цена продукта, логистика. Продукт наш не дешевый.

– Давайте назовем цифры, сколько стоит ваш сыр?

– На полке в Центральной части России, Московской области, Уральском федеральном округе у нас сыр продается от тысячи рублей. Например, в этом году на федеральном контракте известной торговой сети "Ашан" наш сыр "Васабич" жители края могли купить за 1190 рублей.

– В "Ашане" и у нас он есть?

– Да, продукт был на новогодней полке. А потом, после новогодней торговли, мы там и остались.

– Понравился покупателям сыр!

– Весьма.

– Можете какие-то цифры назвать, сколько "Васабича" продали?

– В новогоднюю торговлю мы продали порядка восьми тонн "Васабича", нас завели на полку в конце ноября.

– В каких сетях вы еще представлены?

– Мы представлены в торговой сети "Магнит", сотрудничаем по нескольким позициям с торговой сетью "Мария-Ра" (в премиальных магазинах "Мария-Ра", которые у нас сейчас активно строятся), по Москве мы работаем с премиальной сетью "Мой дом" и "Гиперглобус".

– Я понимаю, что изначально это сыр не для Алтайского края или ошибаюсь?

– На самом деле трудно сказать, что сыр не для Алтайского края, с учетом того что Алтайский край – это лидер в отрасли по России. Просто, скажем так, в Алтайском крае много производителей и выбор велик. В том объеме, в котором мы можем продавать его в регионах, в которых нет сыропригодного молока и нет производства сыра, в Алтайском крае мы не можем продавать. Тот же самый Дальний Восток, та же Москва и область, Краснодар и Урал потребляют больше сыра, чем Алтайский край.

– Насколько я знаю, маслосырзавод стал первым резидентом территории опережающего развития "Новоалтайск". Расскажите, что это дало предприятию?

– Это дало ряд преференций по налогам и льготам. У нас компактное, инновационное предприятие, где установлена линия выработки сыра, которая предусматривает меньшим количеством сотрудников обходиться для ее обслуживания, тем не менее сорок человек для такого маленького города – это приличный штат сотрудников и налоги, льготы, которые предоставляет нам государство в рамках проекта территории опережающего развития, – очень хорошее подспорье.

– Как удалось найти кадры в Новоалтайске? Привозите на работу из Барнаула?

– Здесь тонкая работа нашего руководителя, у него большой опыт работы с людьми. Большую часть кадров мы воспитываем. Когда-то давно в Новоалтайске было молочное предприятие, но квалифицированных специалистов почти не осталось, поэтому кого-то пришлось учить, кого-то "воровать" из других регионов.

– Даже так?

– Да, даже так. Мы размещали объявления в районных газетах и привлекали квалифицированных специалистов на начальном этапе работы. А сейчас в основном все из Новоалтайска и Барнаула, а кто-то из поселковой местности перебрался, тот, кто захотел улучшить условия жизни своей семьи.

– А из других регионов кто-то приехал?

– Нет, сейчас у нас нет таких сотрудников.

– На старте были, те, которые запускали производство. Неоднократно звучала фраза "высокотехнологичное производство". Что является характеристикой высоких технологий в производстве?

– Прежде всего, это чистота. У нас продукт живой и попадание нерецептурных агентов влечет за собой катастрофу, поэтому у нас очень микробиально чистый завод. Он новый, соблюдаются все принципы работы пищевых производств. Что касается инновационности, то здесь важно сказать о нашей замечательной линии выработки, которая очень радует, которая избавляет наших сотрудников от ряда манипуляций и физически тяжелого труда. Это полная автоматизация. Если на старых заводах женщины еще таскают на себе сырные формы, огромные, тяжелые, то у нас этого нет. Во-первых, формы компактные, во-вторых, линия оснащена автоматикой.

– А сколько вызревает сыр?

– По-разному. Есть полутвердые сыры – их срок вызревания 30 суток. Есть твердые сыры, например, "Раут", который может продаваться шестидесятидневной зрелости, а может и полугодовалой и даже годовалый. Чем дольше твердый сыр зреет, тем он лучше.

– Как вино хорошее!

– Да, этот сыр приближен к сырам пармезанного типа, он уже будет более интересен, чем продукт шестидесятидневной зрелости.

– Мне всегда интересно, как на пищевых производствах происходит дегустация новой продукции? Как у вас это устроено? Участвуют ли сотрудники в выработках новых видов сыра? Оценивают ли?

– Обязательно. У нас есть определенный день, в который проходит дегустация. Прежде чем любая партия любого сыра, производимого на нашем предприятии, а это сейчас двенадцать наименований, выходит на рынок – мы проводим дегустацию. Если выводим на рынок новый продукт – мы дегустируем коллегиально, вплоть до совета директоров. Сотрудники административного блока, которые непосредственно имеют отношение к технологии, тоже участвуют в дегустации. Если речь идет просто об отправке очередной партии продукта, то дегустация делается на уровне сотрудников технологии.

– Все пробуют высказывать свое мнение?

– Конечно. Есть специальные реестры, которые заполняются и таким образом собираются мнения о продукте. У нас такая ситуация была при выводе "Васабича" на рынок. Там же должны быть дозировки правильные, чтобы человеку было приятно его кушать, чтобы он был не слишком острый, не слишком пресный. И затем на основе комментариев получился тот продукт, который имеет популярность на рынке.

– Да, если переборщить как раз с васаби, то продукт может получиться не очень вкусным.

– Да, продукт специфический, а мы рассчитываем на массовое потребление.

– Чтобы и дети могли есть, и взрослые.

– Да. Конечно.

– Сколько съели сыра, пока вырабатывали технологию?

– Трудно сказать сколько, но килограммов двести точно съели.

– Двести килограммов?!

– Да, а почему бы и нет.

– И так для каждого вида сыра?

– Нет, это в общем, на все двенадцать видов.

– А вы сама дома едите сыр?

– Конечно.

– С чем рекомендуете сыр совмещать?

– Сыр – это такой продукт, который можно совмещать с чем угодно. В России культура потребления сыра несколько отличается от европейской культуры и даже от культуры наших соседей стран Таможенного союза. Я люблю сыр. Если это твердый – то с медом, джемом, с орехами. Сейчас есть замечательные композиции для сырных тарелок для дегустации. На "Продэкспо" наши коллеги привлекали различного рода организации, которые занимаются профильной дегустацией. Есть организация, которая делает горчичный джем. Это острый джем, который подходит к разным видам сыра. Это не банально, интересно и красиво.

– Сложилось сотрудничество с этой службой в итоге?

– Да, конечно. Мы в рамках SMM-маркетинга продвигаем свою продукцию, они – свою. В марте у нас выходит совместный проект, ряд дегустаций в наших магазинах-партнерах совместно с организациями-партнерами, которые нам предоставляют джем. Мы будем расширять географию за счет SMM.

– В какие регионы сейчас идут поставки?

– На сегодняшний момент поставки идут в одиннадцать регионов. Это Центральный федеральный округ, Краснодарский край, Уральский федеральный округ, Новосибирск, Дальневосточный регион. Мы открыты, мы расширяемся, в рамках выставки мы были нацелены на поставки еще в пару регионов. Что касается расширения в плане глобальной географии, то мы созрели для экспорта. По итогам прошлой выставки в Москве на площадке "Крокус Экспо" мы заключили ряд контрактов с зарубежными компаниями из Казахстана, которые очень хотят покупать наш сыр. Сейчас готовимся к этому документально и с марта месяца планируем осуществлять поставки.

– Значит, вы станете экспортерами?

– Да, мы станем экспортерами.

– Куда еще хотите поставлять? Какие для себя видите страны?

– Начнем с рамок Таможенного союза, нам будет достаточно Казахстана, Киргизии. Это страны, где есть культура потребления нашего продукта. К этому рынку не надо адаптировать наш продукт, его там знают и любят. Там очень много русского населения. Пока накормим их.

– Замечательно. Расскажите про "Продэкспо" подробнее. Вы участвовали в рамках коллективного стенда Алтайского края или с индивидуальным стендом на выставке?

– Мы участвовали в рамках коллективного стенда, и помог нам в этом Центр поддержки малого и среднего бизнеса. Если работать в рамках отдельного стенда, это требует больших затрат: прежде всего, это и сам маркетинг, монтаж стенда и земля, на которой он установлен. Предприятия, которые находятся на рынке полтора года, вряд ли могут себе позволить отдельный стенд. Но мы надеемся, что в следующий раз мы будем отдельно участвовать и будем представлены в сырном павильоне. А в этом году благодаря Фонду поддержки малого и среднего предпринимательства нам удалось поучаствовать в такой крупномасштабной международной выставке. Это уже вторая выставка, и такая результативная.

– А первая была WorldFood?

– Да, в Москве.

– Расскажите про итоги той выставки.

– Благодаря этому мероприятию у нас произошел рост клиентской базы на 30%. Несмотря на то, что выставка была непрофильная, многие организации посетили наш стенд. Это магазины, сети, дистрибьюторы Казахстана, Киргизии. И по итогам той выставки мы начали обращаться к экспорту.

– Как давно вы сотрудничаете с Фондом МСП?

– Практически с момента открытия.

– По каким вопросам сотрудничаете, кроме выставок?

– Фонд МСП очень помогает нам в реализации программ, которые позволяют возмещать наши расходы, например, на сертификат. Произошел интересный ребрендинг. Мы поменяли наименование юридического лица. Раньше мы были "Покровской сыроварней", потому что исторически так сложилось, что руководство хотело строить завод на территории Покровки. Но получилось так, что мы узнали про зону ТСР, нас пригласили, и мы решили остаться в Новоалтайске. И вот спустя год работы руководство города предложило нам переименоваться и сделать привязку к местности.

– Чтобы Новоалтайск звучал?

– Да, для популяризации местности, где производится наш сыр. Мы сделали замену юридического лица и понесли огромные финансовые потери. И сертификат, и все остальные документы были сделаны на "Покровскую сыроварню", а нам нужно было переименовать в "Новоалтайский маслосырзавод". И Фонд принял на себя это бремя затрат. Они оплатили сертификацию, и мы успешно работаем сейчас.

– На территории опережающего развития, с официальным названием!

– И огромная помощь консультативного характера. Вот сейчас мы входим в экспорт, и благодаря Фонду поддержки МСП, совместно с Экспортным центром, нас консультируют, нам делают переводы. Ну и, конечно, участие в выставках, бизнес-миссиях. Благодаря Фонду мы проехали от Москвы до Дальнего Востока. Нам были организованы бесплатные бизнес-миссии, где мы получили возможность обзавестись действующими контрагентами, порядком на 50% того, что мы сейчас имеем.

– Слышала от специалистов Фонда такую фразу, что вы очень тщательно совместно с МСП готовились к выставке "Продэкспо", видимо, к бизнес-миссиям тоже, раз такие результаты. Как готовились? Насколько заранее? В чем секрет?

– Залог любого успеха – это изучение и подготовка. Подготовка к бизнес-миссиям проста, мы готовим материалы рекламного характера: релизы, раздаточный материал, видеоролики. Что касается подготовки к выставке, это сам продукт наших технологов. На выставку едет все самое лучшее. И на то, чтобы сварить качественный сыр, требуется хотя бы полгода.

– Подготовка идет минимум за полгода, а то и больше?

– Да.

– Какие еще выставки планируете посетить в ближайшее время?

– В последнюю неделю марта во Владивостоке будет выставка. У нас есть ряд договоренностей, но регион очень сложный в части логистики, конкуренция там большая. Портовый город, в который приходит качественная иностранная продукция нашего профиля. Но мы очень хотим, чтобы наша продукция туда поставлялась, лояльность от предприятий этого региона мы уже получили. Это можно считать приглашением на выставку и на их рынок.

– Получается, что контракт с забайкальскими предприятиями на выставке "Продэкспо" – тоже шаг в этот регион?

– Да.

– Желаю вам, чтобы у вас все получилось, чтобы жители Дальнего Востока потребляли вкусные алтайские сыры. Мы, проживая здесь, знаем, что Алтайский край знаменит медом, гречкой, сыром, а знают ли в других регионах об этом? Воспринимают ли Алтайский край как сырный регион, знакомы ли с брендом "Алтайский сыр"?

– Безусловно. Прежде всего, нас воспринимают как Алтай – сырный край, это за нами закрепилось довольно плотно. Гречка, сарацинское зерно – это тоже знают все. Где бы мы ни были, все говорят об Алтае как о регионе, где самые лучшие климатические условия для вызревания и хранения гречки. А что касается меда. Когда мы были в Башкортостане с бизнес-миссией, вот там оценивают нас как конкурентов с точки зрения меда. Наш мед и башкирский мед – визитная карточка регионов. Было очень приятно видеть на выставке большое количество продуктов, представленных Алтайским краем.

– К сожалению, наше время заканчивается. Я вас прошу закончить фразу: " Мой бизнес – это..." Прошу три варианта ответа.

– Мой бизнес – это люди. Мой бизнес – это хороший качественный продукт.

– А третье?

– Мой бизнес – это любовь к тому месту, где ты живешь.

– Мы сегодня упоминали об Алтайском фонде МСП, говорили о центре "Мой бизнес", о помощи, которую он оказывает Новоалтайскому маслосырзаводу. Напомню, что центр "Мой бизнес" находится по адресу Мало-Тобольская, 19. Подробности можно уточнить на портале "Мой бизнес 22.рф". Я желаю вам, Татьяна, чтобы продукция Новоалтайского маслосырзавода продавалась по всей России, за границей, чтобы мы могли гордиться нашими предприятиями. Я желаю вам новых видов сыра и успеха в бизнесе.