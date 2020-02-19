СМИ: в офисе компании "Барнаулкапстрой" проходят обыски

В офисе строительной компании "Барнаулкапстрой", принадлежащей администрации города, 19 февраля работали правоохранительные органы. Об этом сообщает ИА "Толк". По информации агентства, за взятку задержан кто-то из руководства компании – директор или главный инженер. В офисе изъяли документы.

В приемной "Барнаулкапстроя" amic.ru заявили, что у них "нет никаких комментариев по данному вопросу". В отделе продаж компании, который располагается на ул. Папанинцев, 114, сообщили, что ничего не знают о ситуации.

"Мы же находимся не в одном здании, у нас все спокойно", – рассказали amic.ru.

Что известно о "Барнаулкапстрое"?

100% акций компании "Барнаулкапстрой" принадлежит мэрии. С марта 2019 года БКС руководит Александр Канаков.

Сейчас застройщик работает на нескольких площадках: возводит жилой комплекс "Парковый" на Змеиногорском тракте и микрорайон Клевер на ул. Советской Армии, который появится на месте аварийных домов. Аукцион на развитие 4 гектаров застроенной территории компания выиграла еще 2015 году.

Также "Барнаулкапстрой" взял на себя обязательство завершить и ввести в эксплуатацию дома обанкротившейся компании "СтройГАЗ" на Павловском тракте, 297, Павловском тракте, 291, ул. Папанинцев, 119.

Компания сдала все проекты, кроме дома на Павловском тракте, 291. Его застройщик возводит этапами. 14 февраля в администрации города отчитались о сдаче первой очереди (первый и второй подъезды). Ключи от квартир дольщики будут получать с 22 февраля.

По словам Александра Канакова, ситуация со сдачей второй блок-секции осложняется образовавшимся разрывом в финансировании. В целом для завершения работ на доме сегодня требуется порядка 25 млн рублей.



