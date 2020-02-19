Среда, 19 Февраль, 17:07

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,77
€ 69,09
-1°
Обь
7см -2


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы мэра Барнаула-2020День Святого ВалентинаЭпидемия китайского коронавируса
Новости

СМИ: в офисе компании "Барнаулкапстрой" проходят обыски

, ИА "Амител"
Возможно, задержан руководитель или главный инженер
Фото: urbanlook.ru

Фото: urbanlook.ru

В офисе строительной компании "Барнаулкапстрой", принадлежащей администрации города, 19 февраля работали правоохранительные органы. Об этом сообщает ИА "Толк". По информации агентства, за взятку задержан кто-то из руководства компании – директор или главный инженер. В офисе изъяли документы.

В приемной "Барнаулкапстроя" amic.ru заявили, что у них "нет никаких комментариев по данному вопросу". В отделе продаж компании, который располагается на ул. Папанинцев, 114, сообщили, что ничего не знают о ситуации.

"Мы же находимся не в одном здании, у нас все спокойно", – рассказали amic.ru.

Что известно о "Барнаулкапстрое"?

100% акций компании "Барнаулкапстрой" принадлежит мэрии. С марта 2019 года БКС руководит Александр Канаков.

Сейчас застройщик работает на нескольких площадках: возводит жилой комплекс "Парковый" на Змеиногорском тракте и микрорайон Клевер на ул. Советской Армии, который появится на месте аварийных домов. Аукцион на развитие 4 гектаров застроенной территории компания выиграла еще 2015 году.

Также "Барнаулкапстрой" взял на себя обязательство завершить и ввести в эксплуатацию дома обанкротившейся компании "СтройГАЗ" на Павловском тракте, 297, Павловском тракте, 291, ул. Папанинцев, 119.

Компания сдала все проекты, кроме дома на Павловском тракте, 291. Его застройщик возводит этапами. 14 февраля в администрации города отчитались о сдаче первой очереди (первый и второй подъезды). Ключи от квартир дольщики будут получать с 22 февраля.

По словам Александра Канакова, ситуация со сдачей второй блок-секции осложняется образовавшимся разрывом в финансировании. В целом для завершения работ на доме сегодня требуется порядка 25 млн рублей.

Материалы по теме


 


Комментарии

19.02.2020 15:21
Харон

Пусть теперь со взяток на достройку дома берут деньги. Люди обозлены на БКС до предела. Опять неизвестность по поводу сдачи второй блок-секции Павловский тракт, 291. Как обещали сдать в марте, по факту ещё толком ничего не сделано - нет денег.

19.02.2020 15:29
- гость -

Еще когда женщина правила этой организацией было много вопросов к ним, и ее семейному подряду. Но тогда их не трогали. Авторитет давно подорван. Давно пора было встряхнуть их.

19.02.2020 16:35
Чо говорить...

Разберутся, что и как, расскажут. Любим мы сплетни собирать... А у нас в квартире газ!

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29   
17:00
Администратор барнаульского приюта "Успех" просит условное наказание 1
16:45
ДПС спешит на помощь. Инспекторы помогли потушить загоревшийся на Алтае автомобиль 0
16:31
Названы самые популярные подарки на 23 Февраля мужчинам 0
16:19
Возле гипермаркета "Алтай" могут открыть новые торговые центры 4
16:03
Синоптик раскрыл причину аномально теплой зимы в России 7
15:50
Россиянам могут запретить есть на скорость 8
15:41
Теперь их пять. Еще одну трассу перекрыли в Алтайском крае 0
15:20
Фура протаранила патрульную машину на трассе в Алтайском крае 1
15:09
СМИ: в офисе компании "Барнаулкапстрой" проходят обыски 3
15:03
Барнаул признали городом, где сдавать маленькую квартиру не очень выгодно 4
14:47
Экс-начальника алтайской ж/д станции оштрафовали за взятку 2
14:35
Виктору Томенко представили нового начальника БЮИ 0
14:25
СКР расследует гибель экс-главы Минздрава Омской области 0
14:12
Барнаул продолжает бороться за звание лучшего города России 14
13:52
Ход конем. Главу села в Алтайском крае осудили за продажу шахматного клуба 2
13:44
Алтайские "моржи" завоевали два десятка медалей в Словении 2
13:31
Уголовное дело из-за жестокого обращения с животными в приюте возбудили на Алтае 0
13:15
Еще две трассы перекрыли в Алтайском крае 0
13:07
Удивлять – просто: где купить оригинальные подарки к праздникам 1
12:53
Когда Чистый понедельник в 2020 году и в чем его смысл 2
12:44
Акции Барнаульского аэропорта продадут за 600 млн рублей 52
12:30
Пиар-менеджер Бузовой опроверг слухи о ее прыжке со сцены в толпу 0
12:15
Хорошо, что не ТЦ. Спорткомплекс с бассейнами построят на Солнечной Поляне в Барнауле 27
12:01
Выиграй автомобиль Datsun on-DO: "Москва" проводит розыгрыш призов 1
11:50
В Алтайском крае перекрыли две трассы из-за метели 0
11:33
Дибров рассказал о самочувствии после госпитализации 1
11:21
Алтайский депутат будет править Конституцию России 21
11:04
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин "бессовестным народом" 37
10:50
Карантин закончился. Барнаульцы возвращаются домой из Тюмени 1
10:42
"Красноярск стоит в дыму". Шнуров написал стихотворение про "черное небо" 7
10:29
Четыре человека пострадали в ночном ДТП в Барнауле 0
10:15
Как получить ипотеку тем, у кого плохая кредитная история 0
10:00
Оборванные провода и заметенные трассы. Прогноз ЧС в Алтайском крае 5
09:42
Набор джентльмена. В Барнауле ищут человека, совершившего кражу из магазина 7
09:31
Шепелев объявил об уходе с Первого канала 12
09:19
Будем ли отдыхать в день голосования по поправкам к Конституции? 52
09:05
Забирай билет скорей: "Русское радио" разыгрывает 12 билетов на концерт "Руки Вверх!" 14
08:48
"Куда делись мои деньги?". Якубович пожаловался на размер пенсии 47
08:42
Когда Великий пост в 2020 году 10
08:33
Ветеранам ВОВ предоставили бесплатный пожизненный проезд в поездах 10
08:19
Ученые рассказали, как правильно принимать аспирин 20
08:08
Виртуозный футбол на снегу: как прошла спартакиада среди предпринимателей на Алтае 3
07:51
"Ушла сама": в правительстве прокомментировали смену руководства "Алтайтурцентра" 0
07:35
Величественные, как сам океан: удивительные снимки китов от Габи Баратью 2
07:21
Власти пока не нашли места для проведения "Алтайфеста" в 2020 году 5
07:03
Запасы на месяц: еще 50 лесных "столовых" обустроили на Алтае 2
06:46
Эффект Дудя. Количество Google-запросов о покупке теста на ВИЧ увеличилось на 5550% 24
06:31
Алебарды, сабли и револьверы. Историческое оружие трех веков привезли в Барнаул 1
06:15
Три новые аптеки с льготной выдачей лекарств откроют в Барнауле к лету 1
06:01
Метели и гололедица: погода в Алтайском крае на 19 февраля 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.