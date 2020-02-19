Названы самые популярные подарки на 23 Февраля мужчинам

Рейтинг самых популярных подарков на 23 Февраля составила Гильдия маркетологов, сообщает RT. В него вошли предметы, которые чаще всего дарят мужчинам на День защитника Отечества.

Лидируют элементы одежды, в том числе носки, галстуки, нижнее белье и рубашки. Второе место заняли средства для бритья и парфюмерия, третье – алкоголь.

Пятерку дополнили гаджеты и аксессуары к ним, а также товары для спорта, хобби и других увлечений.

Топ-10 закрыли подарочные сертификаты, книги, игрушки для взрослых, шоколадные фигуры, подарочные наборы и романтический ужин.

Средняя стоимость подарка составила от тысячи до 1,5 тысячи рублей. При этом минимальный ценник начинается в районе 150 рублей, а максимальный доходит до 150 тысяч рублей.