Фура протаранила патрульную машину на трассе в Алтайском крае

Фото: vk.com/incident22

Грузовик протаранил служебный автомобиль полиции в Тальменском районе, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

Авария произошли на 161-м километре Чуйского тракта неподалеку от райцентра в среду, 19 февраля. По информации госавтоинспекции, водитель фуры не справился с управлением.

В результате фуру занесло, и она протаранила патрульную машину. Никто не пострадал. По факту аварии правоохранители проводят проверку.