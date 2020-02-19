Россиянам могут запретить есть на скорость

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к главе Минздрава России Михаилу Мурашко с предложением запретить в кафе и ресторанах проведение конкурсов по поеданию пищи на скорость. Об этом стало известно РИА "Новости".
Причиной стал последний инцидент в Москве, о котором ранее сообщал amic.ru. В субботу, 15 февраля, в одном из столичных ресторанов 23-летняя девушка подавилась пирожным во время конкурса и умерла.
По словам Петрова, такие опасные конкурсы проводятся повсеместно. Люди едят на скорость пельмени, мороженое, хот-доги, гамбургеры и многое другое. Депутат попросил рассмотреть введение санитарных ограничений для общепита на проведение подобных соревнований, которые, по мнению Петрова, вредят здоровью человека.
Комментарии
какая глупость, еще запретите пить быстро, и пьянеть махом
А другого ожидать не приходится. Запрещать и не пущать, вот и все на что способна нынешняя законодательная инициатива.
Та девушка была смертельно больна, как бы вот такая сладкая быстрота получилась.
Глупости какие. Так хоть естественный отбор происходит.
Ребята прощупывают предел терпения населения - напрасно, оно безгранично! Ежели введут право первой ночи, мужички будут наставлять - ты уж там не оплошай....
19.02.2020 16:18
- гость -
Шотландская деревня, собрание, говорит староста.
- У меня две плохие новости. Во-первых, наш лорд восстановил право первой ночи.
- А зачем ему? Он же "голубой"!
- А это вторая плохая новость!
Умные депутаты в Питере, учатся на ошибках Москвичей. Вот был бы у них такой закон и девушка осталась бы жива
ей все равно не долго оставалось жить
даже веселее и слащще получилось
еще и выиграла