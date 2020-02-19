Россиянам могут запретить есть на скорость

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к главе Минздрава России Михаилу Мурашко с предложением запретить в кафе и ресторанах проведение конкурсов по поеданию пищи на скорость. Об этом стало известно РИА "Новости".

Причиной стал последний инцидент в Москве, о котором ранее сообщал amic.ru. В субботу, 15 февраля, в одном из столичных ресторанов 23-летняя девушка подавилась пирожным во время конкурса и умерла.

По словам Петрова, такие опасные конкурсы проводятся повсеместно. Люди едят на скорость пельмени, мороженое, хот-доги, гамбургеры и многое другое. Депутат попросил рассмотреть введение санитарных ограничений для общепита на проведение подобных соревнований, которые, по мнению Петрова, вредят здоровью человека.