Синоптик раскрыл причину аномально теплой зимы в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, почему в России нынешняя зима выдалась намного теплее предыдущих. По его словам, теплые воздушные массы из Атлантики вытесняли холодный воздух из Сибири, что нетипично для этого сезона
Северо-атлантическое колебание добралось не только до Европы и Ямала, но даже до Якутии и Хабаровского края, сообщает РИА "Новости".
Как отметил Вильфанд, только в конце декабря и январе благодаря северным потокам на непродолжительное время установился антициклон, все остальное время погодой "дирижировала Атлантика".
Температурные отклонения от нормы, по словам синоптика, нынешней зимой иногда достигали 25-28 градусов.
Комментарии
Сильна Атлантика, Тихий океан перебивает, на его же территории! А почему паренек влияние летних пожаров во внимание не принимает?!
19.02.2020 16:15
- гость -
При чем здесь пожары? Воздух нагрели? )))
9.02.2020 16:24
- гость -
А куда солнечные дни подевались, начиная с лета 2019?! Их на Алтае всегда было больше чем в Сочи!
Когда то на земле не было зимы, до прецессии
В аномально снежную зиму солнечные дни? Может тебе еще пудинг из свежей земляники?
А аномально снежная зима откуда взялась, может от отсутствия солнечных дней, в связи с лесными пожарами?!
19.02.2020 16:52
- гость -
И правда. Облака на небе потому что падает снег. А солнце светит, потому что днем светло.