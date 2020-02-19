Синоптик раскрыл причину аномально теплой зимы в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, почему в России нынешняя зима выдалась намного теплее предыдущих. По его словам, теплые воздушные массы из Атлантики вытесняли холодный воздух из Сибири, что нетипично для этого сезона

Северо-атлантическое колебание добралось не только до Европы и Ямала, но даже до Якутии и Хабаровского края, сообщает РИА "Новости".

Как отметил Вильфанд, только в конце декабря и январе благодаря северным потокам на непродолжительное время установился антициклон, все остальное время погодой "дирижировала Атлантика".

Температурные отклонения от нормы, по словам синоптика, нынешней зимой иногда достигали 25-28 градусов.