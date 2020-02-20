Четверг, 20 Февраль, 14:03

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,69
€ 68,78
0°
Обь
6см -1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День защитника ОтечестваВыборы мэра Барнаула-2020Эпидемия китайского коронавируса
Новости

Щедрая душа: барнаульцы вдвое увеличили траты на подарки любимым

, ИА "Амител"
Больше всего горожане потратились в ресторанах, барах, цветочных магазинах и сувенирных лавках
zen.yandex.com

zen.yandex.com

В 2020 году барнаульцы потратили на подарки любимым уже более 11 млн рублей – на 64% больше, чем годом ранее.  ВТБ проанализировал безналичные платежи, совершенные 13,14 и 15 февраля. В исследовании учитывались транзакции в POS-терминалах, банком-эквайером которых выступает ВТБ. Почти в два раза больше, чем в прошлом году, составили затраты на покупку цветов. На 60% вырос объем средств, оплаченных за романтические ужины в ресторанах и барах. Объем трат на сувениры вырос в три раза.

Охотнее всего жители краевой столицы приглашали любимых в рестораны и бары: через терминалы ВТБ оплачено 27,5 тысяч посещений. Общий объем трат в этом сегменте превысил 9,5 млн рублей.

На втором месте по объему праздничных трат – цветочные магазины. Жители Барнаула приобрели 1100 букетов на общую сумму свыше 1,1 млн рублей. Средняя сумма, потраченная на один букет, составляет, как и годом ранее, около тысячи рублей.

В сувенирных магазинах владельцы банковских карт потратили около 500 тысяч рублей. Средний чек в этой категории не превышает 500 рублей, по сравнению с предыдущим годом этот показатель снизился почти вдвое.

В целом по России наибольший рост — на 80% — зафиксирован в барах и клубах. В 1,5 раза вырос оборот в магазинах сувениров и подарков, на 16-17% — в ресторанах и магазинах цветов. При этом пиковую активность россияне показали в субботу, когда доля операций заняла до половины от всех данных за выходные. 

Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ отмечает, что в этом году транзакционная активность россиян в периоды крупных праздников значительно превышает прошлогодние показатели, и минувшая дата 14 февраля продолжила этот тренд.

В в этом году средний чек в наиболее востребованных точках продаж остался примерно на уровне прошлого года, в то время как общий оборот вырос. Это доказывает, что все больше клиентов используют банковские карты даже при оплате не самых крупных покупок. Причем тенденция характерна не только для Москвы и Санкт-Петербурга, где транзакционная активность традиционно выше, но и для других регионов нашей страны", — отметил Алексей Киричек.

Материалы по теме

 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

20.02.2020 13:15
гость

В в этом году средний чек в наиболее востребованных точках продаж остался примерно на уровне прошлого года.
Конечно. Мой сосед подруге Ровера купил.А я коробку конфет. Еще за ЖЭУ должен....

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29   
14:01
Барнаул в "Танцах": в городе выступят участники известного танцевального шоу 0
13:48
Игорь Крутой назвал имя достойного представителя России на Евровидении 1
13:32
Семья Ракшиных подала в суд на "Ашан" 0
13:23
Томенко обсудил с РЖД запуск "Ласточки" и ремонт в 2021 году вокзала в Барнауле 3
13:12
Это не наше. Руководство алтайского колледжа прокомментировало "проституток" на сайте 4
13:00
Щедрая душа: барнаульцы вдвое увеличили траты на подарки любимым 1
12:50
Три участка региональных трасс открыли в Алтайском крае 0
12:40
Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ 12
12:31
Почти два десятка управляющих компаний Барнаула наказали за плохую уборку 3
12:15
"Суровые суши" для настоящих мужчин: рецепт салата на 23 Февраля 0
12:04
Кассационный суд смягчил приговор "гонщику" Руденко, виновному в гибели трех человек 3
11:50
Барнаулец предлагает услуги собутыльника 20
11:42
Депутат Госдумы от Алтая Шаргунов предложил амнистию для осужденных за митинги 0
11:30
Полеты не во сне, а наяву. Как "Новапорт" планирует развивать аэропорт Барнаула 14
11:18
Особняк в Барнауле продают за 70 миллионов 18
11:05
Крупный ТЦ приглашает барнаульцев отпраздновать День защитника Отечества 0
10:50
В России запретили ввоз посылок с продуктами из Китая 0
10:41
Не рубите дерева. Как в Барнауле прошел митинг против строительства корпуса АлтГУ 27
10:30
Жительница Барнаула не выпускает соседа из его двора 18
10:14
Каждая пятая АЗС Алтайского края торгует некачественным бензином 13
10:01
Финансовый пинг-понг: на какие "ловушки" попадаются заемщики 5
09:43
Зарплаты россиян выросли быстрее цен за последние 10 лет 34
09:30
Семь трасс Алтайского края остаются закрытыми из-за непогоды 2
09:17
Зимние сады, "сити-боксы" и мастер-зоны. За что дом One Loft назвали авторским? 16
09:04
Ищи шифр на бутылке: читаем символы и знаки 0
08:45
Где и как в Алтайском крае можно сдать тест на ВИЧ 0
08:36
Снова снег, снова пробки. Барнаул встречает новый день восьмибалльными заторами 26
08:30
"Раут" и "Васабич": как и где производится уникальный элитный алтайский сыр 0
08:19
Минтранс не выделил Барнаулу денег на ремонт ВПП аэропорта. Что это значит? 16
08:05
Врач объяснил, кому можно спать менее восьми часов в сутки 0
07:48
Синди Кроуфорд 54 года: лучшие фото главной топ-модели 90-х 3
07:32
Виктор Томенко пообещал городам и районам Алтайского края мусорные контейнеры 18
07:16
Как правильно питаться в Великий пост-2020. Инфографика 2
07:04
Пальто за 49 рублей: где найти любимые бренды по низким ценам 0
06:47
"Вредный" гарнир оказался полезным 2
06:32
Человеческий зоопарк. Фотографии пассажиров нью-йоркского такси 2
06:14
Более 200 сёл может подтопить в Алтайском крае 0
06:01
Снежный шторм накроет Алтайский край 20 февраля 2
23:54
Мишустин отправил в отставку замминистра труда и соцзащиты 0
23:13
Суд вынес приговор по делу обрушения трапа в аэропорту Барнаула 5
22:56
Куда звонить алтайским водителям, если метель застала врасплох 0
22:27
Где не проехать? Список перекрытых дорог Алтайского края 0
21:59
Право президента на роспуск Госдумы хотят закрепить в Конституции 4
21:29
Барнаульский врач не попался на уловку мошенников 1
20:59
Путин назвал свою зарплату не самой высокой 29
20:29
Социальные пенсии россиянам проиндексируют на 6,1% 1
19:51
Иномарка полностью выгорела в Барнауле. Видео 2
19:27
"Это аукцион". Алсу призналась в покупке голосов на шоу "Голос. Дети" 1
18:57
Шестую трассу перекрыли в Алтайском крае из-за метели 0
18:27
Еще одна фура слетела с трассы в Алтайском крае 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.