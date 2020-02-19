Возле гипермаркета "Алтай" могут открыть новые торговые центры

Новые торговые объекты могут открыть в Барнауле рядом с гипермаркетом "Алтай", сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Собственник здания, примыкающего к ТЦ "Республика" (пр. Космонавтов, 6г/1) и близлежащего земельного участка, выставил эту недвижимость на продажу.

Пятиэтажное здание из красного кирпича с подвалом и собственной котельной готовы переоформить на нового хозяина за 13,5 млн рублей. Суммарная площадь помещений свободного назначения, расположенных в нем, превышает 2,1 тысячи квадратных метров.

"Хороший подъезд и большая прилегающая территория открывают возможности для бизнеса, – утверждает автор объявления. – Документы готовы к продаже, земля и здание находятся в собственности".

Прилегающий к нему участок по адресу пр. Космонавтов, 8, продают за 190,5 млн рублей. Суммарная площадь земли составляет 3,8 га. Это вдвое меньше участка с гипермаркетом "Алтай", но идентично по размерам с территорией ТЦ "Прораб".