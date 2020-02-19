ДПС спешит на помощь. Инспекторы помогли потушить загоревшийся на Алтае автомобиль

На телефон доверия краевого ГУ МВД поступила благодарность от 60-летнего жителя Первомайского района. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчина сказал, что на Чуйском тракте у его автомобиля сломался топливный насос. В это время старший инспектор ДПС лейтенант полиции Александр Рикерт и инспектор ДПС старший лейтенант полиции Павел Петухов возвращались с патрулирования, заметили на обочине автомобиль и предложили помощь.

Водитель отказался, временно устранил неисправность и отправился дальше. Однако уехал он недалеко: машина загорелась. Полицейские оперативно ликвидировали возгорание с помощью огнетушителей и снега.

После этого автоинспекторы остановили попутный грузовик, который и отбуксировал легковой автомобиль в ближайший сервис.