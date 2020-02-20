Не рубите дерева. Как в Барнауле прошел митинг против строительства корпуса АлтГУ

Фото: Екатерина Смолихина
Пикет против строительства нового корпуса АлтГУ и сохранения сквера на площади Сахарова прошел в Барнауле 19 февраля. Изначально проведение акции было запланировано на месте будущего строительства, но городские власти не согласовали место и участникам пришлось собраться на площади Свободы.
На пикете было около 20 человек. Среди них активисты Юрий Красильников, Игорь Берг, а также историк Данил Дегтярев, который ранее создал петицию против строительства здания на главной площади города. Он сообщил, что намерен обратиться к губернатору Алтайского края Виктору Томенко и федеральным властям, включая Министерство науки и высшего образования РФ, чтобы помешать стройке.
Что касается корпуса АлтГУ, то возведение может начаться уже в 2021 году. Здание будет восьмиэтажным. Корпус предусматривает наличие современных лабораторий и просторных учебных аудиторий, коворкинг-центры, музейный комплекс, зимний сад, открытую летнюю террасу с озеленением, концертный зал на 700 мест. Для строительства придется вырубить около 15 кленов.
О том, как прошел пикет, смотрите в нашем фоторепортаже.
Комментарии
хватит мусолить
молодцы))))
Шестеро деби...лов, которых по разным причинам отчислили и уволили с универа.
Дайте им лопаты, пусть лучше снег гребут.
Массовый? Смешно... хотя я тоже против этого строительства
На завод их всех отправить работать.
срубить 15 кленов - какой кошмар. Сколько повалила деревьев июньская гроза 2018 года эти люди не считали? Что-то не вижу я их в Затоне или у нового моста с пикетом по восстановлению пойменного леса. И таки да , какой памятник на фото - такой и пикет.
Ту редагцыя ОМИГ
Вы когда слово массовая пишите в своей редакционной статье, вы тогда хотя бы фото с распродажи какой-нибудь поставили бы)
У вас совесть есть вообще? Какая «массовая»???
Менее десятка альтернативноодаренных дармоедов - это не массовый пикет. Это только подтверждение того факта, что воду мутят несколько отморозков.
Почему власть идёт у них на поводу?
Почему паре дурачков позволено терроризировать весь город?
Вы посмотрите на этих шестерых - их ссаными тряпками гнать надо из общественной повестки дня. Идите работайте, нахлебники...
все что больше количества ОДИН уже массово
гнать-не гнать - брысь сам отсюда
Что? Где? Митинг? Где Навальный?
Нету?
Расходимся нас обманули.... (
11:38
Прежде чем «брыскать», погугли такой вопрос «как сломанными руками подбирать свои выбитые зубы».
Просто совет тебе такой, общественный)
Весь ректорат универа и их прихлебатели отписался ?
Что , кроме этого бедного сквера , глотка живой природы в городе не нашлось места для ГОСУДАРСТВЕННОГО вуза ? Да неужели ? Там , в шаговой доступности полно развалюх - сноси , да строй , ведь это для государственного дела . Но нет прикопались именно к этому месту. " Вместо срубленных 15 деревьев в корпусе сделают зимний сад " - а это вообще шедевр ! И чем этот сад поможет грязному городскому воздуху ? Или может быть он украсит город и будет радовать глаза жителей и прохожих ? - так тоже нет .
Кто захочет - найдёт место в шаговой доступности для корпуса ( там этих мест полно) , а кто нет - тот так и будет рогом в землю упираться ( ему с семейством в этом городе всё равно не жить , так что ему по …. , как этот город будет выглядеть )
В заголовке митинг, в тексте пикет... Это называется намеренное введение читателей в заблуждение. Ну минимум - непрофессионализм журналиста. Ну да ладно, оставим это безобразие на совести журналиста. Главное, что организаторы своего добились - привлекли повышенное внимание к проблеме, а значит, еще больше людей узнают о творящемся беспределе и отдадут свой голос в защиту Барнаула.
Кстати, изначально был заявлен именно массовый (в противоположность одиночному) пикет численностью до десяти человек, а никакой не митинг. Кто не верит, погуглите более ранние новости на том же Амике.
20.02.2020 11:57
гость
глотка живой природы
Глоток живой природы - это ядовитый клен американский или ясенелистный, сорняк-паразит.
"В отличие от кленов из нашей флоры клен американский опыляется ветром, поэтому образует огромное количество пыльцы. Исследованиями физиологов показано, что если другие растения очищают воздух от вредных примесей, то клен американский, произрастающий в городах и у дорог, вещества, образующиеся в выхлопах автомобилей, окисляет до более ядовитых."