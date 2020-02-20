Не рубите дерева. Как в Барнауле прошел митинг против строительства корпуса АлтГУ

Фото: Екатерина Смолихина

Пикет против строительства нового корпуса АлтГУ и сохранения сквера на площади Сахарова прошел в Барнауле 19 февраля. Изначально проведение акции было запланировано на месте будущего строительства, но городские власти не согласовали место и участникам пришлось собраться на площади Свободы.

На пикете было около 20 человек. Среди них активисты Юрий Красильников, Игорь Берг, а также историк Данил Дегтярев, который ранее создал петицию против строительства здания на главной площади города. Он сообщил, что намерен обратиться к губернатору Алтайского края Виктору Томенко и федеральным властям, включая Министерство науки и высшего образования РФ, чтобы помешать стройке.

Что касается корпуса АлтГУ, то возведение может начаться уже в 2021 году. Здание будет восьмиэтажным. Корпус предусматривает наличие современных лабораторий и просторных учебных аудиторий, коворкинг-центры, музейный комплекс, зимний сад, открытую летнюю террасу с озеленением, концертный зал на 700 мест. Для строительства придется вырубить около 15 кленов.

О том, как прошел пикет, смотрите в нашем фоторепортаже.