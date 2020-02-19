Администратор барнаульского приюта "Успех" просит условного наказания

На очередном заседании суда по делу администратора барнаульского приюта "Успех" Ларисы Ягофаровой выступила сторона защиты, сообщает "Катунь 24".

Адвокат обвиняемой в мошенничестве женщины обратил внимание на смягчающие обстоятельства. В частности, это беременность, наличие малолетних детей, раскаяние и признательные показания, а также волонтерская деятельность.

Кроме того, сторона защиты отметила, что Ягофарова находилась под стражей с 31 июля по 23 сентября 2019 года. Адвокат попросил назначить ей условное наказание.

Ранее свою позицию по делу выразили правоохранительные органы. Они настаивают на пятилетнем лишении свободы.

Как ранее писал amic.ru, следователи выяснили, что обвиняемая путем обмана похитила 1,3 млн рублей у трех престарелых граждан-инвалидов. Они оказались в трудной жизненной ситуации и находились в приюте. Один из них – ветеран, участник Великой Отечественной войны.

История скандального приюта для пенсионеров, который открыла общественная организация "Мир без наркотиков – "Успех", началась в мае 2019 года. Не менее 15 человек жили в квартире, запах мочи из которой вызывал недовольство соседей. В Сети опубликовали видео, на котором пожилые постояльцы приюта спали без матрацев и были истощены.

Возле дома, где был организован приют, Ягофарова и ее муж Дмитрий Ягофаров в присутствии полицейских напали на корреспондента телеканала "Катунь 24", который пытался снять на видео, как забирают умершую.

Общественная организация "Успех" была зарегистрирована в Минюсте с 2012 года, а в феврале 2019 года была включена в реестр поставщиков социальных услуг Алтайского края. После скандала организацию вычеркнули из реестра поставщиков социальных услуг.