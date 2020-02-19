Администратор барнаульского приюта "Успех" просит условного наказания

На очередном заседании суда по делу администратора барнаульского приюта "Успех" Ларисы Ягофаровой выступила сторона защиты, сообщает "Катунь 24".
Адвокат обвиняемой в мошенничестве женщины обратил внимание на смягчающие обстоятельства. В частности, это беременность, наличие малолетних детей, раскаяние и признательные показания, а также волонтерская деятельность.
Кроме того, сторона защиты отметила, что Ягофарова находилась под стражей с 31 июля по 23 сентября 2019 года. Адвокат попросил назначить ей условное наказание.
Ранее свою позицию по делу выразили правоохранительные органы. Они настаивают на пятилетнем лишении свободы.
Как ранее писал amic.ru, следователи выяснили, что обвиняемая путем обмана похитила 1,3 млн рублей у трех престарелых граждан-инвалидов. Они оказались в трудной жизненной ситуации и находились в приюте. Один из них – ветеран, участник Великой Отечественной войны.
История скандального приюта для пенсионеров, который открыла общественная организация "Мир без наркотиков – "Успех", началась в мае 2019 года. Не менее 15 человек жили в квартире, запах мочи из которой вызывал недовольство соседей. В Сети опубликовали видео, на котором пожилые постояльцы приюта спали без матрацев и были истощены.
Возле дома, где был организован приют, Ягофарова и ее муж Дмитрий Ягофаров в присутствии полицейских напали на корреспондента телеканала "Катунь 24", который пытался снять на видео, как забирают умершую.
Общественная организация "Успех" была зарегистрирована в Минюсте с 2012 года, а в феврале 2019 года была включена в реестр поставщиков социальных услуг Алтайского края. После скандала организацию вычеркнули из реестра поставщиков социальных услуг.
Комментарии
А почему только она одна отдувается за целую организацию?
Согласен, мужа тоже на скамью подсудимых надо посадить.....!
Адвокат обвиняемой в мошенничестве женщины обратил внимание на смягчающие обстоятельства. В частности, это беременность, наличие малолетних детей, раскаяние и признательные показания, а также волонтерская деятельность.
ловко. ловкий адвокат. думаю условки не будет,
следователи выяснили, что обвиняемая путем обмана похитила 1,3 млн рублей у трех престарелых граждан-инвалидов. Они оказались в трудной жизненной ситуации и находились в приюте. Один из них – ветеран, участник Великой Отечественной войны.
Мужчина добровольно оформил на имя женщины доверенность, по которой Ягофарова могла распоряжаться его средствами, хранящимися в банке. Деньги должны были пойти на уход за престарелым человеком. Через месяц ветеран умер, и женщина сняла с его счета все накопления.
В процессе ухода еще за двумя престарелыми ей стало известно, что на их счетах также имеются деньги. Как только состояние их здоровья ухудшилось, она оформила доверенность на право распоряжения счетами. Всего было похищено более 1,3 млн рублей.
Лет 5-7 можно смело дать
А куратор от правительства АК ,и кто подписывал им лицензии???
ООО!
Уже обрюхатилась хитрож.пая?
Я думаю, там гораааааздо больше, чем 1,3 млн.
Вся суть этого приюта - получение денег пенсионеров, их пенсии и накопления.
Десятки пенсионеров, счет должен идти на многие-многие миллионы