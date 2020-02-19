Конкурсный управляющий "Холидея" предъявил банкам претензии на четыре миллиарда

Конкурсный управляющий новосибирского ретейлера "Холидей" Трофим Кузнецов обратился в арбитражный суд. Он требует признать недействительными сделки компании с банками на общую сумму более четырех миллиардов рублей.
Как сообщает "Континет-Сибирь", самое крупное требование – на сумму почти 2,5 млрд – предъявлено ПАО "Сбербанк России". Также в списке значатся Газпромбанк и "Интеза".
Как уже сообщал amic.ru, ранее Кузнецов подал в суд несколько сотен заявлений по оспариванию сделок "Холидея" с поставщиками из Барнаула, Новосибирска, Омска и других городов. Конкурсный управляющий требует признать незаконными договоры о поставках в преддверии банкротства ретейлера.
Иными словами, если в суде победу одержит Кузнецов, то фирмам придется вернуть деньги за уже поставленную продукцию.
Комментарии
!!! БИНГО !!! ПОПАЛИ ВСЕ . НИ КОМУ НИ ЧЕГО НЕ ПЕРЕПАДЕТ А ТОЛЬКО ВСЕ ВЕРНУТ !!!
Есть право, есть злоупотребления правом. Последнии защите судом не подлежат. Чего он добросовестных нагибает с судами? Самого пора нагнуть.
О как! Был всем должен, теперь ему все должны! Какие у нас красивые законы...
Трофим Кузнецов - Великий и Могучий Нагибатор
Я чёт не понял : товар холидею поставлен он за него заплатил, с какого хрена бабки назад и вставать в очередь кому холидей должен?!?!? Как это сделки не действительны бакиже не просто так уплочены а за товар поставленный, вот еслибы авансом и товара небыло, а так то как?
Что то конкурсные управляющие борзые сильно стали. Слишком много прав им дали
Этот закон о банкротстве какой-то безумный.
Ранее я читал новости про холидей с недоумением.
А вчера мой клиент, ставший неплатежеспособным, заявил, что внешний управляющий отменяет все сделки за 3 года(!!!!!).
Пока не знаю как меня это коснется. Мне и так клиент 5 месяцев долг не отдает, а теперь еще и все полученное от него за 3 года вернуть???
Бредятина какая-то.
Если конкурсный управляющий взыщет 4 млрд, то лично он получит зарплату 200 млн. руб.
Кому война, кому мать родна.
Офигительно справедливый закон, с невинных драть деньги в пользу левого и непричастного к тем сделкам управляющего. Стервятник.
19.02.2020 17:49
- гость -
А чё не за 10 лет, так бабосов натрясти можно больше.
И вообще при таком раскладе как тогда что-то кому-то продавать в принцыпе если могут всё отметить причём ты бабки ворачивай, а тебе ничего
"диктатура закона", однако, но не здравого смысла и справедливости
А вот теперь представьте, что начнет банктротиться физичическое лицо!!! А вы у него пару лет назад квартиру купили!!! Откуда вам было знать, что через пару лет он решит подать на банкротство!!! И вас заставят вернуть единственное купленное жилье в конкурсную массу!!!Вот это караул!!! И никто не защитит!!! Власть специально пишет такие варварские и людоедские законы!!!
19.02.2020 18:27
Ученик
Учись дальше. У физ. лиц совсем другие правила.
Пунктом 3 статьи 10 ГК РФ закреплена презумпция разумности и добросовестности действий субъектов гражданского права. Неразумное и недобросовестное поведение приравнивается названным Кодексом к злоупотреблению правом.
А чего все на управляющего накинулись. Чувак за нехилую зарплату носом роет. А его банки наняли причём не самые мелкие это они кредиты хотят вернуть. А там всё будет зависить от тех, кто будет решать кому надо больше помочь по закону. Интрига)
За месяц до Банкротства все считается не действительным то есть сделки все