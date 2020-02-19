Конкурсный управляющий "Холидея" предъявил банкам претензии на четыре миллиарда

Конкурсный управляющий новосибирского ретейлера "Холидей" Трофим Кузнецов обратился в арбитражный суд. Он требует признать недействительными сделки компании с банками на общую сумму более четырех миллиардов рублей.

Как сообщает "Континет-Сибирь", самое крупное требование – на сумму почти 2,5 млрд – предъявлено ПАО "Сбербанк России". Также в списке значатся Газпромбанк и "Интеза".

Как уже сообщал amic.ru, ранее Кузнецов подал в суд несколько сотен заявлений по оспариванию сделок "Холидея" с поставщиками из Барнаула, Новосибирска, Омска и других городов. Конкурсный управляющий требует признать незаконными договоры о поставках в преддверии банкротства ретейлера.

Иными словами, если в суде победу одержит Кузнецов, то фирмам придется вернуть деньги за уже поставленную продукцию.