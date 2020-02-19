Наркотики из стиральной машины. Барнаульского дилера задержали в Кузбассе

Полицейские Прокопьевска задержали 30-летнего жителя Барнаула, который поставлял марихуану жителям поселка Ясная поляна. Стражи порядка несколько месяцев выслеживали торговца и взяли его во время очередной встречи с покупателем.

При себе у барнаульца нашли семь свертков с наркотиком. В стиральной машине на съемной квартире обнаружили еще 10 свертков расфасованной на дозы травы. Как показала экспертиза, это не просто дикорастущая конопля, а культивированная марихуана, сообщают в ГУ МВД по Кемеровской области.

Возбуждено уголовное дело. Стражи порядка выяснили, что торговец ранее уже был судим за кражу и грабеж. Сейчас полиция выясняет канал поставки марихуаны в Прокопьевск.