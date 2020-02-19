Среда, 19 Февраль, 19:35

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,69
€ 68,78
-2°
Обь
7см -2


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День защитника ОтечестваВыборы мэра Барнаула-2020Эпидемия китайского коронавируса
Новости

Барнаульцы провели пикет против строительства корпуса вуза на месте сквера

, ИА "Амител"
Активисты напомнили, что речь идет не только о зеленой зоне, но и об историческом облике города

Жители Барнаула 19 февраля провели пикет в гайд-парке с требованием свернуть планы по строительству нового корпуса АлтГУ на месте сквера на площади Сахарова.

"Администрации и руководству вуза надо понимать, что здесь вопрос не только в зеленых зонах, но и в историческом и культурном аспекте", – подчеркнул организатор пикета Игорь Берг.

По его словам, любая постройка на этом месте изменит исторический облик площади, который полюбился многим барнаульцам.

"Под угрозой не только сквер возле корпуса "Д" АлтГУ, но и знаменитые баки – замаскированные под холм резервуары с водой, установленные в начале ХХ века, – выдающийся памятник инженерной мысли, – утверждает Берг. – Кроме того, застройка этого места может привести к потере традиционной площадки для проведения общегородских мероприятий. Других таких мест в Барнауле нет".

Ранее президент АлтГУ Сергей Землюков рассказал о строительстве нового корпуса рядом с площадью Сахарова.

По его словам, возражения против строительства связаны с незнанием ситуации и точного места строительства. А когда люди вникают и начинают смотреть на вопрос иначе, то соглашаются с представленными аргументами. Землюков пояснил, что под застройку уйдет небольшая часть участка на улице Димитрова, напротив бассейна "Обь", а новое здание не изменит местного архитектурного ландшафта.

"Университет действует в правовых рамках. Все нормативные документы позволяют строить на этом месте. Архитектурное решение еще будет обсуждаться и на градостроительном совете, и профессиональным сообществом. Новый корпус станет украшением центра столицы края", – сказал Сергей Землюков.

Более того, у вуза больше нет других свободных участков для строительства. А новый корпус необходим, так как все действующие площади перегружены, студенты учатся и занимаются творчеством в корпусах с утра до позднего вечера.

В АлтГУ планируют, что здание будет состоять из восьми этажей. Для его строительства придется вырубить 15 деревьев. Взамен внутри здания появится зимний сад.

Несмотря на все объяснения руководства вуза, акции против застройки сквера продолжаются. Так, петицию с призывом найти другое место для корпуса АГУ подписали свыше 200 барнаульцев.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

19.02.2020 18:03
- гость -

Холм там с какого под угрозой. Он что несёт? Стройка перед соцем, холм за соцем.
Пусть строят на другой стороне Сахарова, где хотели Рэдиссон. Там танцулькам мешать не будет.

19.02.2020 18:14
Иван

Это как в Европе - 200 педиков нагнали всю Европу, и теперь все ходят на гей-парады. И у нас такое же количество, почему то решают за весь город.

19.02.2020 18:49
- гость -

Активистам не нужно мешать, их нужно игнорировать.
Все это эгоистический пиар и хайп, а по русски "когда коту нечего делать..."

19.02.2020 18:53
месный

Предыдущим гостям - вы реально хотите, чтобы на несколько лет испахабили сахарова?!
Далеко не маленький кусок отхватит стройка, есть минимальное расстояние от забора огораживающего стройку до возводимого здания, он будет где если здание в притык к аллее и тратуарам на соце и димитрова?!?!?!?!

19.02.2020 18:54
Пионер

200 педиков нагнали всю Европу,

А теперь они за строительство корпуса шараги топят

19.02.2020 18:57
месный

19.02.2020 18:54
Пионер

+100500

19.02.2020 19:00
- гость -

О, уже с пикета некоторые вернулись.

19.02.2020 19:07
- гость -

Может месный с Пионером пояснят, как стройка может повлиять на старый холм в 70 метрах?
Заборы на холме поставят? )

19.02.2020 19:16
месный

19.02.2020 19:07
- гость -

Хрен с холмом. Стройка испахабит площядь сахарова, аллею, соц и димитрова на многие года!!!!

19.02.2020 19:22
- гость -

Облико историко.Не допустим похабства.

19.02.2020 19:28
- гость -

Прально. Долой короткоюбочниц с Сахарова. Похабят же облик, понимаете ли.

19.02.2020 19:29
Пионер

Может месный с Пионером пояснят, как стройка может повлиять на старый холм в 70 метрах?
Заборы на холме поставят? )

Стройка создаст прецедент - холмы сроют, воткнут еще одну свечку от Комякова или от Селфа. Лет через 5-6 получим обычную улицу, вместо центральной площади.

19.02.2020 19:29
месный

а чё жоповозы то молчат? Рниж так орут когда там ёлка и проехать нельзя! Дак вот, вы там несколько лет проехать не сможете, а не пару тройку недель на НГ, и причем не тока по соцу в том раёне но и по димитрова

19.02.2020 19:32
- гость -

Храм науки-на окраину!Пусть туды ездиют.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29   
19:27
"Это аукцион". Алсу призналась в покупке голосов на шоу "Голос. Дети" 0
18:57
Шестую трассу перекрыли в Алтайском крае из-за метели 0
18:27
Еще одна фура слетела с трассы в Алтайском крае 0
17:44
Барнаульцы провели пикет против строительства корпуса вуза на месте сквера 14
17:32
Наркотики из стиральной машины. Барнаульского дилера задержали в Кузбассе 0
17:14
Конкурсный управляющий "Холидея" предъявил банкам претензии на четыре миллиарда 15
17:00
Администратор барнаульского приюта "Успех" просит условного наказания 7
16:45
ДПС спешит на помощь. Инспекторы помогли потушить загоревшийся на Алтае автомобиль 0
16:31
Названы самые популярные подарки на 23 Февраля мужчинам 1
16:19
Возле гипермаркета "Алтай" могут открыть новые торговые центры 14
16:03
Синоптик раскрыл причину аномально теплой зимы в России 13
15:50
Россиянам могут запретить есть на скорость 14
15:41
Теперь их пять. Еще одну трассу перекрыли в Алтайском крае 0
15:20
Фура протаранила патрульную машину на трассе в Алтайском крае 1
15:09
СМИ: в офисе компании "Барнаулкапстрой" проходят обыски 4
15:03
Барнаул признали городом, где сдавать маленькую квартиру не очень выгодно 6
14:47
Экс-начальника алтайской ж/д станции оштрафовали за взятку 2
14:35
Виктору Томенко представили нового начальника БЮИ 0
14:25
СКР расследует гибель экс-главы Минздрава Омской области 0
14:12
Барнаул продолжает бороться за звание лучшего города России 17
13:52
Ход конем. Главу села в Алтайском крае осудили за продажу шахматного клуба 2
13:44
Алтайские "моржи" завоевали два десятка медалей в Словении 2
13:31
Уголовное дело из-за жестокого обращения с животными в приюте возбудили на Алтае 0
13:15
Еще две трассы перекрыли в Алтайском крае 0
13:07
Удивлять – просто: где купить оригинальные подарки к праздникам 1
12:53
Когда Чистый понедельник в 2020 году и в чем его смысл 2
12:44
Акции Барнаульского аэропорта продадут за 600 млн рублей 58
12:30
Пиар-менеджер Бузовой опроверг слухи о ее прыжке со сцены в толпу 0
12:15
Хорошо, что не ТЦ. Спорткомплекс с бассейнами построят на Солнечной Поляне в Барнауле 27
12:01
Выиграй автомобиль Datsun on-DO: "Москва" проводит розыгрыш призов 1
11:50
В Алтайском крае перекрыли две трассы из-за метели 0
11:33
Дибров рассказал о самочувствии после госпитализации 1
11:21
Алтайский депутат будет править Конституцию России 22
11:04
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин "бессовестным народом" 39
10:50
Карантин закончился. Барнаульцы возвращаются домой из Тюмени 1
10:42
"Красноярск стоит в дыму". Шнуров написал стихотворение про "черное небо" 7
10:29
Четыре человека пострадали в ночном ДТП в Барнауле 0
10:15
Как получить ипотеку тем, у кого плохая кредитная история 1
10:00
Оборванные провода и заметенные трассы. Прогноз ЧС в Алтайском крае 5
09:42
Набор джентльмена. В Барнауле ищут человека, совершившего кражу из магазина 8
09:31
Шепелев объявил об уходе с Первого канала 13
09:19
Будем ли отдыхать в день голосования по поправкам к Конституции? 57
09:05
Забирай билет скорей: "Русское радио" разыгрывает 12 билетов на концерт "Руки Вверх!" 14
08:48
"Куда делись мои деньги?". Якубович пожаловался на размер пенсии 47
08:42
Когда Великий пост в 2020 году 11
08:33
Ветеранам ВОВ предоставили бесплатный пожизненный проезд в поездах 10
08:19
Ученые рассказали, как правильно принимать аспирин 20
08:08
Виртуозный футбол на снегу: как прошла спартакиада среди предпринимателей на Алтае 3
07:51
"Ушла сама": в правительстве прокомментировали смену руководства "Алтайтурцентра" 0
07:35
Величественные, как сам океан: удивительные снимки китов от Габи Баратью 2
07:21
Власти пока не нашли места для проведения "Алтайфеста" в 2020 году 5
07:03
Запасы на месяц: еще 50 лесных "столовых" обустроили на Алтае 2
06:46
Эффект Дудя. Количество Google-запросов о покупке теста на ВИЧ увеличилось на 5550% 24
06:31
Алебарды, сабли и револьверы. Историческое оружие трех веков привезли в Барнаул 1
06:15
Три новые аптеки с льготной выдачей лекарств откроют в Барнауле к лету 1
06:01
Метели и гололедица: погода в Алтайском крае на 19 февраля 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.