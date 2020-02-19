Барнаульцы провели пикет против строительства корпуса вуза на месте сквера

Жители Барнаула 19 февраля провели пикет в гайд-парке с требованием свернуть планы по строительству нового корпуса АлтГУ на месте сквера на площади Сахарова.
"Администрации и руководству вуза надо понимать, что здесь вопрос не только в зеленых зонах, но и в историческом и культурном аспекте", – подчеркнул организатор пикета Игорь Берг.
По его словам, любая постройка на этом месте изменит исторический облик площади, который полюбился многим барнаульцам.
"Под угрозой не только сквер возле корпуса "Д" АлтГУ, но и знаменитые баки – замаскированные под холм резервуары с водой, установленные в начале ХХ века, – выдающийся памятник инженерной мысли, – утверждает Берг. – Кроме того, застройка этого места может привести к потере традиционной площадки для проведения общегородских мероприятий. Других таких мест в Барнауле нет".
Ранее президент АлтГУ Сергей Землюков рассказал о строительстве нового корпуса рядом с площадью Сахарова.
По его словам, возражения против строительства связаны с незнанием ситуации и точного места строительства. А когда люди вникают и начинают смотреть на вопрос иначе, то соглашаются с представленными аргументами. Землюков пояснил, что под застройку уйдет небольшая часть участка на улице Димитрова, напротив бассейна "Обь", а новое здание не изменит местного архитектурного ландшафта.
"Университет действует в правовых рамках. Все нормативные документы позволяют строить на этом месте. Архитектурное решение еще будет обсуждаться и на градостроительном совете, и профессиональным сообществом. Новый корпус станет украшением центра столицы края", – сказал Сергей Землюков.
Более того, у вуза больше нет других свободных участков для строительства. А новый корпус необходим, так как все действующие площади перегружены, студенты учатся и занимаются творчеством в корпусах с утра до позднего вечера.
В АлтГУ планируют, что здание будет состоять из восьми этажей. Для его строительства придется вырубить 15 деревьев. Взамен внутри здания появится зимний сад.
Несмотря на все объяснения руководства вуза, акции против застройки сквера продолжаются. Так, петицию с призывом найти другое место для корпуса АГУ подписали свыше 200 барнаульцев.
Комментарии
Холм там с какого под угрозой. Он что несёт? Стройка перед соцем, холм за соцем.
Пусть строят на другой стороне Сахарова, где хотели Рэдиссон. Там танцулькам мешать не будет.
Это как в Европе - 200 педиков нагнали всю Европу, и теперь все ходят на гей-парады. И у нас такое же количество, почему то решают за весь город.
Активистам не нужно мешать, их нужно игнорировать.
Все это эгоистический пиар и хайп, а по русски "когда коту нечего делать..."
Предыдущим гостям - вы реально хотите, чтобы на несколько лет испахабили сахарова?!
Далеко не маленький кусок отхватит стройка, есть минимальное расстояние от забора огораживающего стройку до возводимого здания, он будет где если здание в притык к аллее и тратуарам на соце и димитрова?!?!?!?!
200 педиков нагнали всю Европу,
А теперь они за строительство корпуса шараги топят
19.02.2020 18:54
Пионер
+100500
О, уже с пикета некоторые вернулись.
Может месный с Пионером пояснят, как стройка может повлиять на старый холм в 70 метрах?
Заборы на холме поставят? )
19.02.2020 19:07
- гость -
Хрен с холмом. Стройка испахабит площядь сахарова, аллею, соц и димитрова на многие года!!!!
Облико историко.Не допустим похабства.
Прально. Долой короткоюбочниц с Сахарова. Похабят же облик, понимаете ли.
Может месный с Пионером пояснят, как стройка может повлиять на старый холм в 70 метрах?
Заборы на холме поставят? )
Стройка создаст прецедент - холмы сроют, воткнут еще одну свечку от Комякова или от Селфа. Лет через 5-6 получим обычную улицу, вместо центральной площади.
а чё жоповозы то молчат? Рниж так орут когда там ёлка и проехать нельзя! Дак вот, вы там несколько лет проехать не сможете, а не пару тройку недель на НГ, и причем не тока по соцу в том раёне но и по димитрова
Храм науки-на окраину!Пусть туды ездиют.