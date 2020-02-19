Барнаульцы провели пикет против строительства корпуса вуза на месте сквера

Жители Барнаула 19 февраля провели пикет в гайд-парке с требованием свернуть планы по строительству нового корпуса АлтГУ на месте сквера на площади Сахарова.

"Администрации и руководству вуза надо понимать, что здесь вопрос не только в зеленых зонах, но и в историческом и культурном аспекте", – подчеркнул организатор пикета Игорь Берг.

По его словам, любая постройка на этом месте изменит исторический облик площади, который полюбился многим барнаульцам.

"Под угрозой не только сквер возле корпуса "Д" АлтГУ, но и знаменитые баки – замаскированные под холм резервуары с водой, установленные в начале ХХ века, – выдающийся памятник инженерной мысли, – утверждает Берг. – Кроме того, застройка этого места может привести к потере традиционной площадки для проведения общегородских мероприятий. Других таких мест в Барнауле нет".

Ранее президент АлтГУ Сергей Землюков рассказал о строительстве нового корпуса рядом с площадью Сахарова.

По его словам, возражения против строительства связаны с незнанием ситуации и точного места строительства. А когда люди вникают и начинают смотреть на вопрос иначе, то соглашаются с представленными аргументами. Землюков пояснил, что под застройку уйдет небольшая часть участка на улице Димитрова, напротив бассейна "Обь", а новое здание не изменит местного архитектурного ландшафта.

"Университет действует в правовых рамках. Все нормативные документы позволяют строить на этом месте. Архитектурное решение еще будет обсуждаться и на градостроительном совете, и профессиональным сообществом. Новый корпус станет украшением центра столицы края", – сказал Сергей Землюков.

Более того, у вуза больше нет других свободных участков для строительства. А новый корпус необходим, так как все действующие площади перегружены, студенты учатся и занимаются творчеством в корпусах с утра до позднего вечера.

В АлтГУ планируют, что здание будет состоять из восьми этажей. Для его строительства придется вырубить 15 деревьев. Взамен внутри здания появится зимний сад.

Несмотря на все объяснения руководства вуза, акции против застройки сквера продолжаются. Так, петицию с призывом найти другое место для корпуса АГУ подписали свыше 200 барнаульцев.