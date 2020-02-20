Человеческий зоопарк. Фотографии пассажиров нью-йоркского такси

"Мое такси" – так называется сборник снимков, который выпустил стрит-фотограф и таксист Райан Вайдеман.

В 1980 году Вайдеман приехал в Нью-Йорк, чтобы стать уличным фотографом: у него был диплом, полученный в Калифорнийском колледже искусств и ремесел. Но прожив месяц в "Большом яблоке", он понял, что фотосъемкой не может оплатить квартиру. Тогда Вайдеман последовал примеру своего соседа, который работал водителем такси, и так фотограф обрел новую профессию.

В 1990 году Вейдеман подвез поэта Аллена Гинзберга. Он написал на квитанции: "Заднее сиденье нью-йоркского такси – это человеческий зоопарк. Такси-дермист Райан Вайдеман смонтировал эти человеческие разновидности с юмором, смелостью и точностью".