Врач объяснил, кому можно спать менее восьми часов в сутки

Заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов в интервью радио Sputnik рассказал, кому можно спать меньше принятого стандарта, то есть восьми часов.

"Наполеон Бонапарт, Александр Македонский, Леонардо да Винчи – их всех объединяет легенда, что они мало спали и поэтому многое успевали. Проверить подлинность этих историй сложно. О Тэтчер достоверно известно, что у нее был ген короткого сна. В нашей популяции не так много людей, у которых есть этот ген. Такие люди могут за четыре часа полноценно выспаться, но это не всем дано", – пояснил эксперт.

По словам Дорохова, сон нужен, чтобы "чинить" организм человека от "ошибок". Если не будет сна, то не будет и своевременного "ремонта", и начнутся проблемы со здоровьем.