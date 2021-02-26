Последняя суббота месяца для тысяч барнаульцев день особый – из квартир можно унести на переработку кипы бумаги, пластика и стекла, которые складируются на балконах, в шкафах и укромных уголках. Относить мусор на переработку – хорошая привычка, которую прививают городу организаторы движения "Мусора больше нет". Во время пандемии акции временно прекратились, но осенью 2020-го начали понемногу возвращаться в прежний масштаб (с соблюдением эпидправил, конечно). На одной из последних допандемийных акций корреспондент amic.ru Мария Власова пообщалась с барнаульцами, чтобы узнать, действительно ли они считают, что способны спасти планету от мусорного апокалипсиса, и попробовала себя в качестве волонтера.

Генерал в гномьей шапке

– Буду через пять минут, вы меня сразу узнаете.

Не узнать Ольгу Далгатову – организатора движения "Мусора больше нет" в Барнауле – действительно сложно. Невысокая женщина с выразительными глазами и в озорной гномьей шапке."Харе, харе! Куда едешь?" – кричит она, когда я подхожу поздороваться. Ольга руководит грузовиками, которые паркуются, чтобы выгрузить вторсырье с мобильных точек по всему городу. Ее командный голос слышно отовсюду. Кажется, только ему под силу упорядочить это броуновское движение.

До открытия пункта сбора мусора около "Геомаркета" 15 минут. Вокруг хаос: волонтеры выставляют коробки, первые экоактивисты уже хотят избавиться от своего вторсырья, машины – набитые под завязку или уже опустошенные – разворачиваются, выезжают и сигналят. Все это на небольшом пятачке на Петра Сухова. Ольга – дирижер всего этого действа. И в 12:00 все и всё на своих местах. Работа кипит, а Ольга передает меня девушке, главной на этой точке, и снова уезжает на мобильный пункт. Моя задача пока простая – не мешать.

Люди тянутся бесконечным потоком, у волонтеров можно оставить пластик, пленку, картриджи от фильтров, оборотную тару (такие маленькие стеклянные баночки, которые обработают и заберут на производство снова), пакеты с пакетами. Очень много пакетов с пакетами. К каждой коробке приставлен ответственный за свою фракцию (и соседние тоже, потому что людей так много, что волонтерам приходится разрываться). Главное – не допустить, чтобы вторсырье смешалось, и в коробку не попало то, что может загубить партию пластика на переработке. То и дело звучит: "Не фольгированное? Перебрали? Не верю!" Металлическая блестящая пленка на пластиковых упаковках нам не бро.

Девушка-волонтер, которая стоит "на пакетах", отбрасывает под ноги знакомые всем барнаульцам пакеты "Марии-Ра". Спрашиваю, чем они не угодили, ведь говорят, что они биоразлагаемые. Ответ прост: этот пластик не перерабатывается. Надпись "биоразлагаемый" означает, что пакет разлагается на микропластик (мельчайшие частички) и попадает в воду, воздух, в нас. Перспектива как-то не очень.

Маленькая Таня и большая проблема

Вторсырье складывают в большие черные мешки или просто огромные матерчатые биг-бэги. Таню практически не видно из-за них, но зато слышно. Кажется, работать на точку берут обладателей громких голосов.

"Сюда ПЭТ! Куда понесли этот мешок! – Таня не злится, Таня милая и веселая, а серьезность, это сразу видно, у нее напускная. Она главная на этой точке, но волонтеры шутят вместе с ней, улыбаются и слушают. И вообще здесь царит дружелюбная атмосфера. Они – сплоченная команда, которая прошла через огонь, воду и пластиковые трубы. Есть и новички – держатся немного стороной и работают чуть медленнее. Я с ними. Сегодня здесь я самая неопытная, хотя последние пару лет мою баночки из-под сметаны, полощу мешочки и не выбрасываю бутылки. Я тоже эта. Та, которой знакомые часто крутят у виска.

– Таня, а тебе крутят у виска? Есть какой-нибудь бомбический аргумент, которым ты пользуешься, чтобы объяснить людям свою позицию?

– Нас никто не посадит в космические корабли и не отправит на Марс. Мой самый действенный аргумент – я делаю это для себя. Я люблю себя, я люблю свой город, я люблю свою планету, и если я не буду этого делать, весь мусор, гниющий на полигоне, будет попадать в воздух, которым дышу я и дышит моя семья, он будет попадать в воду, которую пью я и пьет моя семья.

"Ты нормальная, нет?"

"Один человек в масштабах планеты не так много мусора производит, а вы посчитайте, сколько вы производите его в месяц, а в год. А сколько человечество хотя бы в этом городе производит? А на всей планете?" – продолжает Таня. Она и другие волонтеры здесь сегодня для того, чтобы приблизить людей к осознанию глобальной проблемы.

А молодая мама Зоя считает, что до осознанного потребления каждый должен дойти сам.

"Ты нормальная, нет? Тебе заняться, что ли, нечем", – цитирует рыжеволосая девушка своих знакомых, но в споры с ними не вступает. "До них тоже когда-нибудь дойдет", – Зоя настроена оптимистично. Она с маленьким сыном принесла огромную сумку вторсырья, которую накопила за два месяца.

Загнивающий Запад

"Мне жена пакет дала, помогите разобраться". Мужчина в одной руке держит сумку с вторсырьем, другой – толкает санки с ребенком. "Мы вообще вместе разделяем, – в его взгляде просьба не осуждать. – Просто сегодня она все укладывала".

Мимо коробок проходит изящная девушка в модной шубке, в руках пакеты – сплошь из брендовых магазинов. Она торопится, говорит, что сегодня уезжает в командировку, но все равно хотела заскочить сюда. На вопрос, зачем ей это все, отвечает: "Просто я человек хороший".

Девушка в широких брюках, модных очках и с брошкой-котиком на груди уверенным шагом ходит от локации к локации. Десять лет назад она прожила год в Германии. Анастасия, так зовут девушку, рассказывает, что для немцев разделять мусор – такое же привычное и простое действие, как сходить в магазин за покупками. В каждом кондоминиуме есть контейнеры для раздельного сбора мусора. Воодушевленная экологичным образом жизни она вернулась в Барнаул. И помнит, как мало людей приходило на первые акции, и как много – сейчас.

Сказать всем "пока" и уйти не так-то просто. Я вижу, как много у волонтеров работы, и как мало рук, для того чтобы все успеть. Прошла половина отмеренного времени для акции. Выросли уже настоящие горы из мешков с вторсырьем и железом, бумагой и стеклом. Говорю Тане, что готова помочь и вся в ее распоряжении, и мне выделяют коробку с мягкой пятеркой – это шелестящая пластиковая упаковка, в которой продается хлеб, шоколадки, печенье и еще много чего. Моя задача – не пропустить в коробку что-нибудь не то и сотню раз повторить:

"С блестящей стороной внутри нельзя, да, на упаковке написано "5, РР", но это, увы, не перерабатывают. Это тонкий слой фольги, считай, железо. Жаль, что вы не знали, давайте вместе уберем лишнее. Да, эти фантики просто выкинем. Ну ничего, в следующем месяце будете внимательнее. Да, производители нехорошие люди, вводят всех в заблуждение".

Ночью в глазах у меня стояла упаковка – красная, зеленая, прозрачная...

Удивляло, как по-разному люди приносят вторсырье, – кто-то перевязывает бечевкой или ленточкой, кто-то трамбует в один пакет сотню других, кто-то аккуратно складывает ромбиком каждую отдельную упаковку.

Люди подходили и подходили, я даже не пыталась их считать. "Девушки, куда это положить?" – раздается знакомый голос. Университетская преподавательница, с которой мы не виделись пару лет. "Ты знаешь, меня дочь приучила! Попросила недавно нашить авоськи, я еще вышивку на них сделала. Просто красота!" Обмениваемся последними новостями, и я параллельно уже на автомате общаюсь с людьми и ищу с ними "блестючие" фантики, которые нужно убрать.

Только сейчас замечаю, что не попросила рабочих перчаток и роюсь во всем этом шелестящем месиве в своих белых. Но они по-прежнему белые. Если вы думаете, что вторсырье – это мусор, вы ошибаетесь. Перед тем как сдать на утилизацию, пакетики, баночки, мешочки нужно сполоснуть и избавить от остатков еды. Это позволит хранить и перерабатывать пластик без опасения, что он начнет плесневеть, а еще – волонтеры тоже люди, представьте, какие запахи царили бы в пунктах переработки, если бы все приносили немытое. (Ладно, не царили бы, потому что в таком состоянии вторсырье просто отказались бы принимать.)

Поднимаешь глаза от своей коробки – а шагнуть некуда. Практически каждый пятачок за тобой заставлен наполненными мешками. У девушки по соседству тихая истерика: она отвечает за "пятерку твердую" (это баночки из-под йогурта, сметаны, пластиковые доски, некоторые банки из-под шампуней и бытовой химии). Банок, баклажек, тазиков так много, что мусорный мешок рвется и все добро разлетается под ноги.

Время от времени слышен голос Ольги – она руководит разгрузкой полных "Газелей". Пакеты со вторсырьем, которые люди отдали волонтерам прямо в своих дворах, нужно выгрузить, рассортировать и потом снова загрузить – уже в машины, которые повезут это все переработчикам. Ольга привычно запрыгивает в кузов и принимает один из двух громадных биг-бэгов с бахилами (их тоже перерабатывают, если не знали). Среди волонтеров слышно про "мамкиных предпринимателей, которые хотели заработать на них деньги", но идея прогорела и они не придумали ничего лучше, чем сдать их на переработку. Мешок с бахилами большой и мягкий. На нем можно немного полежать.

"Сворачиваемся! Мне что, прийти таблички срезать", – кричит Таня и достает канцелярский нож, который висит у нее на специальном карабине на поясе теплых брюк. Время далеко за 15:00, и сбор пора прекращать, но поток людей не иссякает. У меня уже очень замерзли ноги, и я с завистью смотрю на ребят в валенках. Они-то знают, что такое провести четыре часа на улице зимой. Наученные опытом согреваются чаем из термоса и урывками перекусывают.

Акция закончилась, но это еще не конец. Пакеты с твердым пластиком, мягким пластиком, ПЭТ (из него делают бутылки для лимонада, например) и всем остальным нужно загрузить в машины. Таня волоком по земле тащит огромный мешок с бутылками. Прихожу ей на помощь. В погрузке принимают участие абсолютно все – и сильные парни, и хрупкие девушки. И под конец акции силы начинают покидать даже самых стойких.

Иду попрощаться с Ольгой. Она меня обнимает.

Фото: Екатерина Смолихина

Завтра последняя суббота месяца – день, когда барнаульцы могут сдать вторсырье на переработку. После постепенной отмены ковидных ограничений власти разрешили проводить подобные акции. 27 февраля волонтеры "Мусора больше нет. Барнаул" снова проведут акцию по раздельному сбору мусора. С 12 до 15 часов стекло, пластик, макулатуру, просроченные лекарства и многое другое можно отдать волонтерам на пункте сбора около "Геомаркета". Подробнее о вторсырье, которое принимают в Барнауле на переработку, читайте здесь. Также 27 февраля по городу будут курсировать грузовики и собирать вторсырье во дворах города. На карте – точки, куда приедет машина, время и телефоны координатора, с которым можно связаться. У нас одна планета и какой она будет, зависит только от нас.