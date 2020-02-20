"Вредный" гарнир оказался полезным

Ученые из Университета штата Пенсильвания выяснили, что картофель, который принято считать вредным продуктом, может помочь здоровью.

Как сообщает газета La Vanguardia, специалисты разделили добровольцев на две группы. Одна в течение месяца питалась гарниром из очищенных зерен, в том числе белым рисом, а другая употребляла приготовленный на пару или запеченный картофель.

После этого ученые измерили у участников эксперимента уровень глюкозы в плазме крови, сывороточный инсулин, холестерин и артериальное давление.

Оказалось, что у тех, кто ел картошку, показатели были лучше, чем у группы, питавшейся гарнирами из зерен.