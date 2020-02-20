Зимние сады, "сити-боксы" и мастер-зоны. За что дом One Loft назвали авторским?

Авторский дом One Loft / Фото: adalin-stroy.ru

За окном минус 30, весь город в морозной дымке, а жильцы дома One Loft на Взлетной, 2л, любуются первыми лучами солнца с лоджии, сидя в кресле с чашкой ароматного кофе. А все потому, что это один из немногих домов в Барнауле с теплыми лоджиями от застройщика. А еще в One Loft от компании "Адалин-Строй" продуманные планировки, дизайнерский двор и холлы, "сити-боксы" для хранения вещей в подвале.

Авторский – значит уникальный

Специально для One Loft были разработаны дизайнерские и архитектурные решения. В итоге получился авторский дом, подобного которому нет в Барнауле.

Во всех квартирах утепленные лоджии с панорамным остеклением. Везде установлены радиаторы отопления, поэтому температура на лоджиях такая же, как и в жилых помещениях.

Площадь лоджий от четырех до восьми квадратных метров, и здесь легко поместятся компьютерный стол, кресло или даже диван для отдыха и сна. Получается дополнительная комната, которую можно использовать как рабочий кабинет, зимний сад, мастерскую и даже спальню.

К тому же лоджию от квартиры отделяют раздвижные перегородки, которые легко убрать. За счет этого площадь комнаты увеличится.

Над интерьерами холлов в доме работал известный в столице края архитектор и дизайнер Сергей Пергаев. По его задумке дизайн каждого этажа не похож на другой, но одновременно выдержан в стилистике лофта.

На цокольном этаже дома обустроены индивидуальные ячейки хранения – "сити-боксы" – где жильцы могут оставить на зиму шины, велосипеды, самокаты. Все, что обычно хранят в комнатах и на балконе, теперь не загромождает квартиру.

Тщательно продумана и дворовая территория. Здесь построены уютные беседки, детская площадка, оборудована спортивная зона.

"Над проектом двора работали ландшафтные дизайнеры, и они сделали его эргономичным, приятным, европейским, соответствующим архитектуре проекта", – рассказали в компании.

Квартиры с мастер-зонами

В авторском доме One Loft застройщик предложил несколько вариантов планировок одно-, двух- и трехкомнатных квартир площадью от 30 до 95 квадратных метров. Особенностью "трешек" стали мастер-зоны. Это зонирование помещения, которое позволяет всем членам семьи быть "автономными" и по минимуму пересекаться друг с другом. Например, в одной из спален есть собственный санузел и просторная гардеробная.

Напомним, впервые мастер-зоны застройщик использовал в ЖК "Марс", который сдали в декабре 2019 года. Они оказались настолько популярны, что "Адалин-Строй" решил использовать их в доме One Loft. И не прогадал.

"Квартиры в доме на ул. Взлетной, 2л, были распроданы еще задолго до сдачи в эксплуатацию. Площадь квартир, стилистические решения, места общего пользования, лестничные и предквартирные площадки, – все выдержано в интересных решениях в стиле лофт. В жилом комплексе все планировки разные, и покупатели могли выбрать подходящую из разных видов однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир. Здесь же была представлена успешная концепция мастер-зон. Авторский дом One Loft – это не типовое жилье", – подчеркнул руководитель компании "Миэль. Офис в Барнауле" Вадим Руссков, объясняя популярность нового дома.

Раньше срока

Способствовало популярности дома и то, что построили его раньше срока. Работы на ул. Взлетной, 2л, начались в начале 2018 года. Проект на 168 квартир должны были сдать до конца февраля 2020. Но уже в январе этого года дольщики получили ключи и могут праздновать новоселье.

Застройщик ООО "Адалин-Строй"

Адрес: г. Барнаул, пр. Социалистический, 130а

Проектная декларация на сайтах www.adalin-stroy.ru и наш.дом.рф