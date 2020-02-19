Еще одна фура слетела с трассы в Алтайском крае

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Многотонный грузовик съехал с трассы на территории Бийского района, сообщает паблик "Аварком Бийск "Все ДТП Бийска" в социальной сети "ВКонтакте".
Авария произошла рядом с поселком Боровым 19 февраля. На кадрах видно, что фура пробила металлическое ограждение.
Ранее в этот же день другой грузовой автомобиль протаранил патрульную машину полиции. К счастью, в аварии никто не пострадал.
Как сообщал amic.ru, ГУ МЧС России по Алтайскому краю предупредило водителей о неблагоприятных метеорологических условиях. Автолюбителям рекомендовали по возможности не выезжать за пределы населенных пунктов.
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