Шестую трассу перекрыли в Алтайском крае из-за метели

Вечером 19 февраля в Алтайском крае из-за тяжелых погодных условий, создающих угрозу для безопасности участников дорожного движения, перекрыли еще один участок автодороги, сообщили amic.ru в пресс-службе региональной ГИБДД.

Для всех видов транспорта закрыли проезд по трассе Алейск — Чарышское. Речь идет об участке с нулевого по 62 км, соединяющем Алейск и село Усть-Калманка.

Ранее "Алтайавтодор" проинформировал, что в регионе перекрыты пять участков автодорог. Таким образом, общее их число достигло шести.

В регионе уже произошло несколько ДТП. Так, в одном из них фура протаранила патрульную машину полиции, а в другом многотонник слетел с трассы.