"Это аукцион". Алсу призналась в покупке голосов на шоу "Голос. Дети"

Популярная российская певица Алсу рассказала, что покупала голоса для своей дочери в финальной части шоу "Голос. Дети ", так как "все голосование – это аукцион". Соответствующее заявление она сделала в интервью Ксении Собчак.

"Лично я купила 40 СМС. И теперь сожалею об этом", — уточнила поп-исполнительница.

По ее словам, у нее было два номера, с каждого из которых она отправила по 20 сообщений в поддержку дочери. И это правилами не запрещено.

"В рамках этого так называемого голосования, которое на самом деле было аукционом, все участники всех сезонов покупали свои голоса, — подчеркнула Алсу. — Потому что невозможно было отдать свой голос, элементарно не заплатив. Каждое СМС стоило денег".

Артистка уточнила, что агитировала за дочь в социальных сетях, а также обзванивала знакомых, чтобы они тоже отправили по 20 сообщений в ее поддержку.

В то же самое время она не смогла объяснить, почему проверка выявила явную накрутку голосов в пользу одной из участниц. В частности, из-за чего было аномально много сообщений с телефонов со схожими цифрами.

Финал шестого сезона шоу "Голос. Дети" прошел 26 апреля 2019 года. Дочь Алсу в финале набрала 56,5% голосов зрителей и опередила других финалистов – Ержана Максима и Валерия Кузакова, которые набрали 15,6% и 27,9% соответственно.

Результат голосования вызвал волну негодования в соцсетях, из-за чего Первый канал объявил о проведении проверки. По ее результатам принято решение аннулировать результат финала шестого сезона проекта "Голос. Дети".

Во время спецвыпуска, на который дочь Алсу не приехала, объявлено, что все участники финала стали победителями и каждому из них вручили по миллиону рублей.