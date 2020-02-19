Социальные пенсии россиянам проиндексируют на 6,1%

Социальные пенсии гражданам России увеличат на 6,1% с 1 апреля 2020 года, заявил глава Минтруда Антон Котяков. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это затронет 3,2 млн россиян. Для того, чтобы обеспечить их прибавкой до конца года, из федерального бюджета дополнительно выделят 21,7 млрд рублей.

Также индексация коснется пенсионного обеспечения военнослужащих, проходивших срочную военную службу, участников ВОВ, блокадников, пострадавших при радиационных катастрофах и нескольких других групп.

Отметим, что социальная пенсия назначается инвалидам и людям, потерявшим кормильца. Кроме того, ее выплачивают по старости тем, кто не заработал минимального трудового стажа. Женщина может на нее претендовать в 65 лет, а мужчина – в 70 лет. В 2019 году ее средний размер составил 9266 рублей.