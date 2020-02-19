Путин назвал свою зарплату не самой высокой

Российский лидер Владимир Путин поговорил с жителями Санкт-Петербурга после возложения цветов к памятнику Анатолия Собчака, сообщает НТВ.

Одна из местных жительниц спросила главу государства, как можно прожить на 10,8 тысячи рублей в месяц. Президент ответил, что это очень трудно.

На это петербурженка ему ответила, что его зарплата многократно выше озвученной суммы.

"Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата", — заявил Путин.

Как ранее сообщал amic.ru, в 2019 году президент РФ поднял себе зарплату до 773 тыс. рублей. Это оклад, а размеры ежемесячных/ежеквартальных поощрений узнать не представляется возможным, поскольку такая информация не раскрывается.