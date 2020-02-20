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Более 50 тысяч часов работы: в чем эффективность уличного LED-экрана

, ИА "Амител"
Уличные LED-экраны давно доказали свою эффективность при транслировании информации

 

Уличные видеоэкраны достаточно эффективны при транслировании рекламных и информационных видеосообщений. Конструкция надежна, потребляет мало электроэнергии и обладает хорошим качеством изображения.

Преимущества LED-экранов

Конструкция уличных LED-экранов отличается повышенной прочностью, что позволяет выдерживать механические воздействия. Кроме того, современные модели могут применяться в диапазоне температур от -40 до +50 градусов. Корпус защищает внутренние элементы от влаги и пыли, степень защиты не менее IP65.

Продолжительность работы составляет 50 тысяч часов при эксплуатации в максимальном режиме яркости. При стандартной интенсивности этот показатель увеличивается вдвое.  

Отдельно стоит отметить эффективность LED-экранов от рекламных показов. Продвижение услуг и товаров осуществляется за счет целого ряда преимуществ:

  • LED-экран показывает изображение, которое видно даже на большом расстоянии;
  • уличный видеоэкран воспроизводит контент в нескольких форматах, это может быть видео, таблица, фото, текст или графика;
  • информация на светодиодном экране легко обновляется, что позволяет настроить периодичность.

Параметры выбора

Уличный видеоэкран может иметь разные технические характеристики в зависимости от условий эксплуатации. Поэтому выбирая LED-экран, важно учитывать следующие его параметры:

  • Яркость. Этот показатель зависит от типа светодиодов, для уличных экранов оптимальным является 5500 кд. LED-экраны работают на повышенной яркости, чтобы прохожие могли видеть изображение при любых погодных условиях.
  • Угол обзора. Современные модели имеют обзорность 140 градусов к горизонтальной плоскости и 60 градусов к вертикальной плоскости.
  • Разрешение. Разрешающая способность является главной характеристикой внешних светодиодных экранов. По мере увеличения плотности пикселей детализация картинки будет улучшаться.
  • Цветовые характеристики. Наружные LED-экраны могут быть монохромными или полноцветными. Последние способны воспроизводить всю гамму цветов, а в случае с первым вариантом придется выбрать один отображаемый оттенок (зеленый, желтый, красный).
  • Последовательность обработки сигналов. Современные изделия оснащены продвинутой системой обработки входящего сигнала, имеют входы HDMI, SDI, DVI, DP и т.д.
  • Энергопотребление. Внешние LED-экраны потребляют в среднем не более 600 Вт/кв.м (во многом зависит от типа пикселей).

Особенности установки уличного видеоэкрана

Перед тем как начать монтаж уличного видеоэкрана нужно разработать проект, вне зависимости от того, устанавливается рекламная конструкция на ногу, крышу или фасад здания. Помимо непосредственно монтажа металлоконструкций, также выполняется подвод интерфейсного и силового кабеля. После проведения монтажа уличного видеоэкрана производятся пусконаладочные работы.

Если вы желаете приобрести уличный видеоэкран, обращайтесь в Future Vision. Компания давно представлена на рынке, работает по всей стране.

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На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

20.02.2020 15:11
- гость -

Да кто на них смотрит вообще.... Это надо голову задирать, а под ноги смотреть перестанешь, либо подскользнёшься, либо вступишь в какое-нибудь непотребство. Единственная польза от него - вечером светит хорошо.

20.02.2020 15:53
- гость -

На Павловском тракте идиоты поставили экран, метров 15, благо простоял недолго, кто вообще дает такие разрешения?

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