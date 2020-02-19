Барнаульский врач не попался на уловку мошенников

55-летний врач одной из больниц Барнаула обратился в полицию с заявлением, что у него попытались выманить крупную сумму денег, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По словам мужчины, на рабочий телефон к нему позвонил неизвестный, представившийся представителем одной из организаций Барнаула.

Он утверждал, что вскоре в больницу нагрянет с проверкой пожарной безопасности московская комиссия. По его словам, чтобы она сделала положительное заключение, необходимо ее встретить "как полагается".

Для организации приема собеседник предложил передать ему 80 тысяч рублей. Медработник отказался.

Сейчас полиция устанавливает личность звонившего. Его действия проверят на признаки покушения на мошенничество.